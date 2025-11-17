Kod TabanıBölümler
Volatilite Değişimi - MetaTrader 5 için gösterge

Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Yayınlayan:
Nikolay Kositsin
Gerçek yazar:

Rosh

Volatiliteyi (değişkenliği) ölçmenin birçok yolu vardır. Bunlardan biri, belirli bir süre boyunca fiyat artışlarının (getirilerin) standart sapmasını hesaplamaktır. Bazen kısa bir dönemdeki (örneğin 6 gün) mevcut oynaklık, daha uzun bir aralıktaki oynaklıkla, örneğin 100 gündeki oynaklıkla ilişkilidir. Bu gösterge, kısa vadeli volatilite Vol_short'un uzun vadeli volatilite Vol_long'a oranını ölçer:

Vol_change=Vol_short/Vol_long

Standart sapma kapanış fiyatları arasındaki farktan değil, mevcut günün kapanış fiyatının bir önceki günün kapanış fiyatına oranından alınır:

Mom[i]=Close[i]/Close[i+1]
Vol_k=Std(Mom,k),

burada k volatilite ölçüm periyodudur.

Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_terminal dizinine kopyalayın\MQL5\Include), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması"Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 21.11.2007 tarihinde Code Base 'de yayınlanmıştır.

Volatilite Göstergesinin Değişimi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/773

