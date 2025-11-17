Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Volatilite Değişimi - MetaTrader 5 için gösterge
- Yayınlayan:
- Nikolay Kositsin
- Görüntülemeler:
- 11
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Gerçek yazar:
Rosh
Volatiliteyi (değişkenliği) ölçmenin birçok yolu vardır. Bunlardan biri, belirli bir süre boyunca fiyat artışlarının (getirilerin) standart sapmasını hesaplamaktır. Bazen kısa bir dönemdeki (örneğin 6 gün) mevcut oynaklık, daha uzun bir aralıktaki oynaklıkla, örneğin 100 gündeki oynaklıkla ilişkilidir. Bu gösterge, kısa vadeli volatilite Vol_short'un uzun vadeli volatilite Vol_long'a oranını ölçer:
Vol_change=Vol_short/Vol_long
Standart sapma kapanış fiyatları arasındaki farktan değil, mevcut günün kapanış fiyatının bir önceki günün kapanış fiyatına oranından alınır:
Mom[i]=Close[i]/Close[i+1]
Vol_k=Std(Mom,k),
burada k volatilite ölçüm periyodudur.
Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_terminal dizinine kopyalayın\MQL5\Include), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması"Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 21.11.2007 tarihinde Code Base 'de yayınlanmıştır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/773
LTF grafiğinde bir HTF zikzağı görüntülemek için bir zaman dilimi girdisine sahip klasik zikzaktırConsolidation
Bu gösterge seçilen dönemdeki tek yönlü hareket sayısını hesaplar.
Hareketli ortalamalara bir alternatif, ancak daha düşük bir gecikme ve ayarlanabilir hassasiyet faktörü ile.FlatTrend2
Trendin gücünü ve yönünü belirlemek için en basit sinyal göstergesi.