Fx10 - MetaTrader 5 için gösterge
- Nikolay Kositsin
Gerçek yazar:
palanka
Değerlerini beş teknik göstergenin verilerine göre oluşturan semafor sinyal göstergesi: LWMA, SMA, RSI, Stokastik, MACD.
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 01.11.2007 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base 'de yayınlanmıştır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/772
