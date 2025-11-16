Kod TabanıBölümler
Fx10 - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin
6
(20)
Gerçek yazar:

palanka

Değerlerini beş teknik göstergenin verilerine göre oluşturan semafor sinyal göstergesi: LWMA, SMA, RSI, Stokastik, MACD.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 01.11.2007 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base 'de yayınlanmıştır.

Gösterge Fx10

