Change Of Volatility - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
- Nikolay Kositsin
Visualizações:
- 3517
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor real:
Rosh
Há uma série de maneiras de medir a volatilidade (mutabilidade). Uma delas é o cálculo do desvio padrão de um certo período de tempo do ativo. As vezes a volatilidade atual em um curto período de tempo (por exemplo, 6 dias) está correlacionado com a volatilidade de um grande período de tempo (por exemplo, 100 dias). Este indicador calcula a correlação de uma volatilidade de curto prazo (Vol_short) com uma de longo prazo (Vol_long):
Vol_change=Vol_short/Vol_long
O desvio padrão aqui não é adotado como a diferença dos preços de fechamento, mas a partir da correlação logarítmica do preço de fechamento do dia atual com o preço de fechamento do dia anterior:
Mom[i]=Close[i]/Close[i+1]
Vol_k=Std(Mom,k),
onde k é o período da variação da volatilidade.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 03.02.2008.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/773
