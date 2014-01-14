CodeBaseSeções
Indicadores

Change Of Volatility - indicador para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
3517
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Rosh

Há uma série de maneiras de medir a volatilidade (mutabilidade). Uma delas é o cálculo do desvio padrão de um certo período de tempo do ativo. As vezes a volatilidade atual em um curto período de tempo (por exemplo, 6 dias) está correlacionado com a volatilidade de um grande período de tempo (por exemplo, 100 dias). Este indicador calcula a correlação de uma volatilidade de curto prazo (Vol_short) com uma de longo prazo (Vol_long):

Vol_change=Vol_short/Vol_long

O desvio padrão aqui não é adotado como a diferença dos preços de fechamento, mas a partir da correlação logarítmica do preço de fechamento do dia atual com o preço de fechamento do dia anterior:

Mom[i]=Close[i]/Close[i+1]
Vol_k=Std(Mom,k),

onde k é o período da variação da volatilidade.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 03.02.2008.

Indicador Change Of Volatility

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/773

