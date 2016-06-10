私たちのファンページに参加してください
揮発性の変更 - MetaTrader 5のためのインディケータ
Nikolay Kositsin
1334
実際の著者：
Rosh
ボラティリティ（可変性）を測定する方法はたくさんあります。その一つは、一定期間のリターンの標準偏差の算出です。時には、現在の短期間（例えば、6日）のボラティリティはより大きい（例えば100日）期間のボラティリティと相関しています。この指標は、短いボラティリティVol_shortおよび長期ボラティリティVol_longの相関を計算します。
Vol_change=Vol_short/Vol_long
ここでの標準偏差は終値の違いからのものではなく、今日と前日の終値の相関の対数からのものです。<
Mom[i]=Close[i]/Close[i+1]
Vol_k=Std(Mom,k),
ここでkは揮発性変化の期間です。
このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
このインディケータは元々MQL4で実装され2008年2月3日にコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/773
