コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

揮発性の変更 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Rosh | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1334
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
changeofvolatility.mq5 (7.48 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Rosh

ボラティリティ（可変性）を測定する方法はたくさんあります。その一つは、一定期間のリターンの標準偏差の算出です。時には、現在の短期間（例えば、6日）のボラティリティはより大きい（例えば100日）期間のボラティリティと相関しています。この指標は、短いボラティリティVol_shortおよび長期ボラティリティVol_longの相関を計算します。

Vol_change=Vol_short/Vol_long

ここでの標準偏差は終値の違いからのものではなく、今日と前日の終値の相関の対数からのものです。<

Mom[i]=Close[i]/Close[i+1]
Vol_k=Std(Mom,k),

ここでkは揮発性変化の期間です。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

このインディケータは元々MQL4で実装され2008年2月3日にコードベースで公開されました。

揮発性の変更指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/773

Fx10 Fx10

LWMA、SMA、RSI、ストキャスティック、及びMACDの5つのテクニカル指標にに基づくセマフォシグナル指標です。

TrendTriggerMod TrendTriggerMod

この指標インディケータは、トレンドのパワーと方向を表示します。

Bezier Bezier

この指標は、より少ない遅延および感度比の管理を可能にする、移動平均の代替案です。

MBKAsctrend3 MBKAsctrend3

色付きの矢印を使用した、市場参入ポイントを示す典型的なセマフォシグナル指標。