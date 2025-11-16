Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Telegram üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

TrendTriggerMod - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
6
Derecelendirme:
(13)
Yayınlandı:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) görüntüle
trendtriggermod.mq5 (9.02 KB) görüntüle
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Trend gücü ve yönü göstergesi. Histogram değerleri UpTriggerLevel ve DnTriggerLevel gösterge giriş parametrelerinin değerleri tarafından tanımlanan kırılma seviyeleri dahilindeyse histogram rengi gridir. Aksi takdirde, histogramın çubukları hangi seviyenin kırıldığına bağlı olarak renklendirilir.

Gösterge, SmoothAlgorithms.mqh kütüphanesinin CJJMA sınıfını kullanır, bununla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması"Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.

TrendTriggerMod

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/771

i-Fraktallar-sig i-Fraktallar-sig

Fraktal Giriş Sinyalleri Göstergesi.

Candle Analysis Report Candle Analysis Report

Bu komut dosyası, yatırımcıların belirli bir dönemdeki mumların dağılımını ve aralığını anlamalarına yardımcı olur; bu, Kar Al veya Zararı Durdur için hangi tarihsel değerlerin kullanılacağını belirlemek gibi alım satım kararları vermek için yararlı olabilir.

Fx10 Fx10

Değerlerini beş teknik göstergenin verilerine göre oluşturan semafor sinyal göstergesi: LWMA, SMA, RSI, Stokastik, MACD.

Consolidation Consolidation

Bu gösterge seçilen dönemdeki tek yönlü hareket sayısını hesaplar.