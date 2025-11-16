TrendTriggerMod

Fraktal Giriş Sinyalleri Göstergesi.

Bu komut dosyası, yatırımcıların belirli bir dönemdeki mumların dağılımını ve aralığını anlamalarına yardımcı olur; bu, Kar Al veya Zararı Durdur için hangi tarihsel değerlerin kullanılacağını belirlemek gibi alım satım kararları vermek için yararlı olabilir.