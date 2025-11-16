Fan sayfamıza katılın
TrendTriggerMod - MetaTrader 5 için gösterge
Trend gücü ve yönü göstergesi. Histogram değerleri UpTriggerLevel ve DnTriggerLevel gösterge giriş parametrelerinin değerleri tarafından tanımlanan kırılma seviyeleri dahilindeyse histogram rengi gridir. Aksi takdirde, histogramın çubukları hangi seviyenin kırıldığına bağlı olarak renklendirilir.
Gösterge, SmoothAlgorithms.mqh kütüphanesinin CJJMA sınıfını kullanır, bununla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması"Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/771
