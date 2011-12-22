Реальный автор:

Rosh

Есть множество способов измерения волатильности (изменчивости). Один из них - вычисление стандартного отклонения приращения цен (returns) за какой-либо период времени. Иногда текущую волатильность на коротком периоде (например, 6 дней) соотносят с волатильностью за более продолжительный интервал, например, волатильность за 100 дней. Данный индикатор как раз и измеряет отношение краткосрочной волатильности Vol_short к долгосрочной волатильности Vol_long:

Vol_change=Vol_short/Vol_long

Стандартное отклонение берется не от разности цен закрытия, а от отношения цены закрытия текущего дня к цене закрытия предыдущего дня:

Mom[i]=Close[i]/Close[i+1]

Vol_k=Std(Mom,k),



где k - период измерения волатильности.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 21.11.2007.