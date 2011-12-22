CodeBaseРазделы
Индикаторы

Fx10 - индикатор для MetaTrader 5

Реальный автор:

palanka

Семафорный сигнальный индикатор, формирующий свои значения на основании данных пяти технических индикаторов: LWMA, SMA, RSI, Stochastic, MACD.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 01.11.2007.

Индикатор Fx10

TrendTriggerMod TrendTriggerMod

Индикатор силы и направления тренда.

i-Fractals-sig i-Fractals-sig

Индикатор сигналов входа по фракталам.

Change Of Volatility Change Of Volatility

Индикатор, определяющий волатильность рынка как стандартное отклонение.

Bezier Bezier

Альтернатива скользящим средним, но с меньшим запаздыванием и регулируемым коэффициентом чувствительности.