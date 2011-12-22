Реальный автор:

palanka

Семафорный сигнальный индикатор, формирующий свои значения на основании данных пяти технических индикаторов: LWMA, SMA, RSI, Stochastic, MACD.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 01.11.2007.