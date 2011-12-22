Смотри, как бесплатно скачать роботов
Fx10 - индикатор для MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 4832
Реальный автор:
palanka
Семафорный сигнальный индикатор, формирующий свои значения на основании данных пяти технических индикаторов: LWMA, SMA, RSI, Stochastic, MACD.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 01.11.2007.
