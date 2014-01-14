CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Fx10 - indicador para MetaTrader 5

palanka | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
2278
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

palanka

Indicador de sinal do tipo semáforo baseado em 5 indicadores técnicos: LWMA, SMA, RSI, Estocástico e MACD.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 01.11.2007.

Indicador Fx10

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/772

SR_TLB SR_TLB

Uma interpretação da estratégia da Stieve Nisson 'Três linha de Ruptura'.

Change Of Volatility Change Of Volatility

Este indicador especifica a volatilidade do mercado bem como seu desvio padrão.

TrendTriggerMod TrendTriggerMod

Este indicador exibe a força e a direção da tendência.

IsNewBar IsNewBar

A classe СIsNewBar permite determinar o momento em que uma nova barra aparece.