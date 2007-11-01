CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

FX10setup - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Deutsch 日本語
Просмотров:
7253
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: palanka

Индикатор поазывает, когда продовать и когда покупать. Но не все так просто.


i4_DRF_v2 i4_DRF_v2

Индикатор i4 DRF v2.

MA-ATR MA-ATR

Индикатор MA-ATR.

FractalChannel_v1 FractalChannel_v1

Довольно интересный метод построения канала. Несмотря на явный примитивизм постройки, может быть полезен при анализе уровня флэта (скажем, если вас долго не было терминала и надо быстро оценить, что же происходило).

Flat Flat

Индикатор Flat.