Fx10 - MetaTrader 5脚本
Nikolay Kositsin
1842
实际作者:
palanka
此信号机指标的数据基于五个技术指标: LWMA, SMA, RSI, Stochastic, MACD。
此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 代码基地 mql4.com 01.11.2007。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/772
