Fx10 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1842
(20)
实际作者:

palanka

此信号机指标的数据基于五个技术指标: LWMA, SMA, RSI, Stochastic, MACD

此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 代码基地 mql4.com 01.11.2007。

Fx10 指标

