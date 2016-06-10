無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Fx10 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 982
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
palanka
LWMA、SMA、RSI、Stochastic、MACDの5つのテクニカル指標にに基づくセマフォシグナル指標です。
このインディケータは元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2007年11月1日に公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/772
TrendTriggerMod
この指標インディケータは、トレンドのパワーと方向を表示します。i-Fractals-sig
フラクタルを使用した市場参入シグナルの指標。