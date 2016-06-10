コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Fx10 - MetaTrader 5のためのインディケータ

palanka | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
982
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
fx10.mq5 (8.78 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

palanka

LWMASMARSIStochasticMACDの5つのテクニカル指標にに基づくセマフォシグナル指標です。

このインディケータは元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2007年11月1日に公開されました。

Fx10指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/772

TrendTriggerMod TrendTriggerMod

この指標インディケータは、トレンドのパワーと方向を表示します。

i-Fractals-sig i-Fractals-sig

フラクタルを使用した市場参入シグナルの指標。

揮発性の変更 揮発性の変更

この指標は市場のボラティリティを標準偏差として指定します。

Bezier Bezier

この指標は、より少ない遅延および感度比の管理を可能にする、移動平均の代替案です。