CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Fx10 - Indikator für den MetaTrader 5

palanka | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1072
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
fx10.mq5 (8.78 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

palanka

Ein Flaggensignalindikator mit Werten, die auf fünf technischen Indikatoren beruhen: LWMA, SMA, RSI, Stochastic, MACD.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 01.11.2007.

Fx10 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/772

TrendTriggerMod TrendTriggerMod

Der Indikator zeigt Trenstärke und -richtung.

i-Fractals-sig i-Fractals-sig

Indikator für Markteinstiegssignale unter Verwendung von Fraktalen.

Change Of Volatility Change Of Volatility

Der Indikator spezifiziert die Marktvolatilität als Standardabweichung.

Bezier Bezier

Dieser Indikator ist eine Alternative zum gleitenden Durchschnitt mit weniger Verzögerung und der Möglichkeit das Sensitivitätsverhältnis einzustellen.