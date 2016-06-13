Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Fx10 - Indikator für den MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
1072
Wirklicher Autor:
palanka
Ein Flaggensignalindikator mit Werten, die auf fünf technischen Indikatoren beruhen: LWMA, SMA, RSI, Stochastic, MACD.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 01.11.2007.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/772
