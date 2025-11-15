CIsNewBar sınıfı, yeni bir çubuk geldiği anda hesaplamalarını yapan uzmanların ekonomik çalışmaları için gereklidir.



Genellikle bu tür işler için bir sınıf değil, sadece IsNewBar() fonksiyonu kullanılır. Ancak böyle bir fonksiyon statik bir değişken içerir ve bu nedenle bu fonksiyonun birden fazla çağrısını kullanamazsınız. Uzman Danışman kodunda böyle bir işlevin birden çok kullanımı için, onu bir sınıfın üyesi yapmak çok daha uygundur, bu durumda IsNewBar.mqh kitaplığının yardımıyla yapılmıştır.

Kütüphane kodunun kendisi, #include yönergesi ile global düzeyde dosyanın içeriğine dahil edilmelidir:

#include <IsNewBar.mqh>

Ardından OnTick() bloğunda IsNewBar sınıfının gerekli sayıda değişkenini bildirmelisiniz:

static CIsNewBar NB1,NB2;

Bundan sonra IsNewBar() fonksiyonlarına çağrı yapabilirsiniz

bool IsNewBar( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe)

EA kodundaki işlevler:

if (NB1.IsNewBar( Symbol (), PERIOD_D1 )) { }

Örneğin, OnTick() işlevi içinde CIsNewBar sınıfını kullanan olası bir kod varyantı aşağıda verilmiştir: