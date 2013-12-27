请观看如何免费下载自动交易
本指标显示趋势力量和方向。如果直方图数值位于指标输入参数 (UpTriggerLevel 和 DnTriggerLevel) 指定的突破级别之, 直方图为灰色。. 否则, 直方条依据被突破的级别着色。
指标使用 CJJMA 类，定义在 SmoothAlgorithms.mqh 标准库中。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/771
波动变化
The indicator specifies the market volatility as a standard deviation.超 Spearman 等级关联
本指标基于 SpearmanRankCorrelation 指标数值并分析它的信号线。直方图颜色依据趋势方向, 直方图宽度依据趋势强度。