TrendTriggerMod - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
本指标显示趋势力量和方向。如果直方图数值位于指标输入参数 (UpTriggerLevel 和 DnTriggerLevel) 指定的突破级别之, 直方图为灰色。. 否则, 直方条依据被突破的级别着色。

指标使用 CJJMA 类，定义在 SmoothAlgorithms.mqh 标准库中。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

TrendTriggerMod 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/771

