und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
TrendTriggerMod - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1198
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator zeigt Trenstärke und -richtung. Wenn die Histogrammwerte innerhalb der durch die Eingabeparameter UpTriggerLevel und DnTriggerLevel des Indikators spezifizierten Ausbruchslevels liegen ist das Histogramm grau. Ansonsten werden die Histogrammbalken abhängig davon, welcher Level durchbrochen wurde eingefärbt.
Der Indikator verwendet die CJJMA Klasse der SmoothAlgorithms.mqh Bibliothek. Die Arbeit mit dieser Klasse wurde detailliert im Artikel "Mittelung von Preisreihen für die sofortige Berechnung ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern" beschrieben.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/771
Indikator für Markteinstiegssignale unter Verwendung von Fraktalen.Forecast Oszillator
Normalisierter Oszillator bereitgestellt durch die Signallinie und farbige Punkte für das Ausführen von Trades.
Ein Signalindikator mit Werten, die auf fünf technischen Indikatoren beruhen: LWMA, SMA, RSI, Stochastic, MACD.Change Of Volatility
Der Indikator spezifiziert die Marktvolatilität als Standardabweichung.