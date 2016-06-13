CodeBaseKategorien
Indikatoren

TrendTriggerMod - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ansehen
trendtriggermod.mq5 (8.95 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Der Indikator zeigt Trenstärke und -richtung. Wenn die Histogrammwerte innerhalb der durch die Eingabeparameter UpTriggerLevel und DnTriggerLevel des Indikators spezifizierten Ausbruchslevels liegen ist das Histogramm grau. Ansonsten werden die Histogrammbalken abhängig davon, welcher Level durchbrochen wurde eingefärbt.

Der Indikator verwendet die CJJMA Klasse der SmoothAlgorithms.mqh Bibliothek. Die Arbeit mit dieser Klasse wurde detailliert im Artikel "Mittelung von Preisreihen für die sofortige Berechnung ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern" beschrieben.

TrendTriggerMod Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/771

