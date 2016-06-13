Der Indikator zeigt Trenstärke und -richtung. Wenn die Histogrammwerte innerhalb der durch die Eingabeparameter UpTriggerLevel und DnTriggerLevel des Indikators spezifizierten Ausbruchslevels liegen ist das Histogramm grau. Ansonsten werden die Histogrammbalken abhängig davon, welcher Level durchbrochen wurde eingefärbt.

Der Indikator verwendet die CJJMA Klasse der SmoothAlgorithms.mqh Bibliothek. Die Arbeit mit dieser Klasse wurde detailliert im Artikel "Mittelung von Preisreihen für die sofortige Berechnung ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern" beschrieben.