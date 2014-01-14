CodeBaseSeções
TrendTriggerMod - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2224
(13)
Este indicador exibe a força e a direção da tendência. Se os valores do histograma estão localizados dentro dos níveis UpTriggerLevel e DnTriggerLevel, especificados nos parâmetros de entrada do indicador, o histograma é cinza. Caso contrário, as barras de histograma são coloridas de acordo com o nível em que ocorreu o rompimento.

Este indicador utiliza a classe CJJMA da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/771

Fx10 Fx10

Indicador de sinal do tipo semáforo baseado em 5 indicadores técnicos: LWMA, SMA, RSI, Estocástico e MACD.

SR_TLB SR_TLB

Uma interpretação da estratégia da Stieve Nisson 'Três linha de Ruptura'.

IsNewBar IsNewBar

A classe СIsNewBar permite determinar o momento em que uma nova barra aparece.

Damiani_volatmeter Damiani_volatmeter

Um termômetro de volatilidade com indicação na forma de uma nuvem colorida.