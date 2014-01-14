Este indicador exibe a força e a direção da tendência. Se os valores do histograma estão localizados dentro dos níveis UpTriggerLevel e DnTriggerLevel, especificados nos parâmetros de entrada do indicador, o histograma é cinza. Caso contrário, as barras de histograma são coloridas de acordo com o nível em que ocorreu o rompimento.

Este indicador utiliza a classe CJJMA da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".