i-Fraktallar-sig - MetaTrader 5 için gösterge
Yayınlayan:
- Nikolay Kositsin
Görüntülemeler:
- 5
Derecelendirme:
-
Yayınlandı:
Gerçek Yazar:
3172552 & KimIV
Fraktallar tarafından giriş sinyallerinin göstergesi.
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 24.09.2007 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/770
