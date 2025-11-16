Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

i-Fraktallar-sig - MetaTrader 5 için gösterge

Yayınlayan:
Nikolay Kositsin
Görüntülemeler:
5
Derecelendirme:
(17)
Yayınlandı:
Gerçek Yazar:

3172552 & KimIV

Fraktallar tarafından giriş sinyallerinin göstergesi.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 24.09.2007 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.

i-Fraktallar-sig

