TrendTriggerMod - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標インディケータは、トレンドのパワーと方向を表示します。ヒストグラム値が指標のUpTriggerLevelDnTriggerLevel入力パラメータで指定されたブレイクアウトのレベル内の場合は、ヒストグラムが灰色です。そうでなければ、ヒストグラムバーは、切断されたどのレベルに応じて着色されます。
この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリのCJJMAクラスを使用します。このクラスの操作の詳細は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」の記事で説明されています。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/771
