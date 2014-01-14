Pon "Me gusta" y sigue las noticias
TrendTriggerMod - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1408
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
El indicador muestra el poder de la tendencia y la dirección. Si los valores del histograma se encuentran dentro de los niveles del grupo de trabajo especificados por los parámetros de entrada del indicador UpTriggerLevel y DnTriggerLevel, el histograma es gris. De lo contrario, las barras del histograma son coloreadas dependiendo de en qué nivel se ha roto.
El indicador utiliza la clase CJJMA de la librería SmoothAlgorithms.mqh. l uso de la clase fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".
