Indicadores

TrendTriggerMod - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1408
Ranking:
(13)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ver
trendtriggermod.mq5 (8.95 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador muestra el poder de la tendencia y la dirección. Si los valores del histograma se encuentran dentro de los niveles del grupo de trabajo especificados por los parámetros de entrada del indicador UpTriggerLevel y DnTriggerLevel, el histograma es gris. De lo contrario, las barras del histograma son coloreadas dependiendo de en qué nivel se ha roto.

El indicador utiliza la clase CJJMA de la librería SmoothAlgorithms.mqh. l uso de la clase fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".

Indicador TrendTriggerMod

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/771

