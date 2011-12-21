CodeBaseРазделы
Индикаторы

TrendTriggerMod - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор силы и направления тренда. Если значения гистограммы находятся в пределах пробойных уровней, определяемых значениями входных параметров индикатора UpTriggerLevel и DnTriggerLevel, цвет гистограммы серый. В противном случае бары гистограммы окрашиваются в зависимости от того, какой уровень был пробит.

Индикатор использует класс CJJMA библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

TrendTriggerMod

