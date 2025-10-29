Gerçek yazar:

Gimapiero Raschetti

Polarize Fraktal Verimlilik, piyasa fiyatlarının mevcut andaki verimliliğini gösteren teknik bir göstergedir. Gösterge değerleri -1 ile +1 arasında değişir, merkezi çizgi 0'dadır. Gösterge değeri sıfırdan büyükse, varlığın bir düşüş trendi ile karakterize edildiği kabul edilir. Gösterge değeri sıfırdan küçükse, varlık bir yükseliş trendi ile karakterize edilir.

Gösterge değeri -0,5'in altına düştüğünde bir alış pozisyonu açılması önerilir. Gösterge değeri +0,5'in üzerine çıktığında Satış pozisyonu açılması önerilir.

Bu göstergede, ilk XCVO histogramının ve sinyal hattının ortalaması, on olası seçenek arasından seçim yapılarak değiştirilebilir:

SMA - basit hareketli ortalama; EMA - üstel hareketli ortalama; SMMA - yumuşatılmış hareketli ortalama; LWMA - doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama; JJMA - JMA uyarlanabilir ortalama; JurX - ultra doğrusal ortalama; ParMA - parabolik ortalama; T3 - Tillson çoklu üstel düzleştirme; VIDYA - Tushar Chande algoritması kullanılarak ortalama alma; AMA - Perry Kaufman algoritması kullanılarak ortalama alma.

Faz tipi parametrelerinin farklı ortalama alma algoritmaları için oldukça farklı anlamlara sahip olduğu gerçeğine dikkat edilmelidir. JMA için, -100 ila +100 arasında değişen harici değişken Faz'dır. T3 için daha iyi algılama için 100 ile çarpılan ortalama faktörüdür, VIDYA için CMO osilatörünün periyodudur ve AMA için yavaş EMA'nın periyodudur. Diğer algoritmalarda bu parametreler ortalamayı etkilemez. AMA için hızlı EMA'nın periyodu sabittir ve varsayılan olarak 2'ye eşittir. AMA için derece faktörü de 2'de sabitlenmiştir.

Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_terminal dizinine kopyalayın\MQL5\Include), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 22.08.2008 tarihinde CodeBase 'de yayınlanmıştır.