Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Polarize Fraktal Verimlilik - MetaTrader 5 için gösterge
- Yayınlayan:
- Nikolay Kositsin
- Görüntülemeler:
- 32
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Gerçek yazar:
Gimapiero Raschetti
Polarize Fraktal Verimlilik, piyasa fiyatlarının mevcut andaki verimliliğini gösteren teknik bir göstergedir. Gösterge değerleri -1 ile +1 arasında değişir, merkezi çizgi 0'dadır. Gösterge değeri sıfırdan büyükse, varlığın bir düşüş trendi ile karakterize edildiği kabul edilir. Gösterge değeri sıfırdan küçükse, varlık bir yükseliş trendi ile karakterize edilir.
Gösterge değeri -0,5'in altına düştüğünde bir alış pozisyonu açılması önerilir. Gösterge değeri +0,5'in üzerine çıktığında Satış pozisyonu açılması önerilir.
Bu göstergede, ilk XCVO histogramının ve sinyal hattının ortalaması, on olası seçenek arasından seçim yapılarak değiştirilebilir:
- SMA - basit hareketli ortalama;
- EMA - üstel hareketli ortalama;
- SMMA - yumuşatılmış hareketli ortalama;
- LWMA - doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama;
- JJMA - JMA uyarlanabilir ortalama;
- JurX - ultra doğrusal ortalama;
- ParMA - parabolik ortalama;
- T3 - Tillson çoklu üstel düzleştirme;
- VIDYA - Tushar Chande algoritması kullanılarak ortalama alma;
- AMA - Perry Kaufman algoritması kullanılarak ortalama alma.
Faz tipi parametrelerinin farklı ortalama alma algoritmaları için oldukça farklı anlamlara sahip olduğu gerçeğine dikkat edilmelidir. JMA için, -100 ila +100 arasında değişen harici değişken Faz'dır. T3 için daha iyi algılama için 100 ile çarpılan ortalama faktörüdür, VIDYA için CMO osilatörünün periyodudur ve AMA için yavaş EMA'nın periyodudur. Diğer algoritmalarda bu parametreler ortalamayı etkilemez. AMA için hızlı EMA'nın periyodu sabittir ve varsayılan olarak 2'ye eşittir. AMA için derece faktörü de 2'de sabitlenmiştir.
Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_terminal dizinine kopyalayın\MQL5\Include), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 22.08.2008 tarihinde CodeBase 'de yayınlanmıştır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/713
DinapoliTargets_Full göstergesinin bu çeşidi kullanışlıdır çünkü grafiğin herhangi bir çubuğu için oluşturulabilir ve her çubuktaki gösterge seviyelerine göre piyasa davranışının tam resmini görmenizi sağlar.IncDemaOnArray
CDemaOnArray sınıfı, gösterge tamponunu kullanarak Double Exponential Moving Average (DEMA) göstergesinin değerlerini hesaplamak için tasarlanmıştır.
Bu EA, include dosyası yardımıyla kendi Hedging stratejinizi nasıl uygulayabileceğinizi gösteren bir örnektir.Screenshots with keyboard key press
Klavyedeki 's' kısayol tuşuna basarak geniş ekran ekran görüntüleri yakalayın