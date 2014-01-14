Autor real:

Gimapiero Raschetti

La Eficiencia Fractal Polarizada e un indicador técnico que visualiza la eficiencia de los precios actuales de mercado. Los valores del indicador oscilan dentro del intervalo desde -1 a +1, la línea central pasa a través del nivel 0. Se considera que la tendencia es descendiente cuando el valor del indicador es positivo. Y si la tendencia es ascendiente, el valor del indicador es negativo.

Se recomienda comprar cuando el indicador está por debajo de -0,5. Y se recomienda vender cuando sube por encima de +0,5.

Este indicador permite seleccionar un método de suavizado del histograma inicial de XCVO y su línea de señal entre diez posibles variantes:

SMA - media móvil simple; EMA - media móvil exponencial; SMMA - media móvil suavizada; LWMA - media móvil lineal ponderada; JJMA - media adaptativa JMA; JurX - suavizado ultralineal; ParMA - suavizado parabólico; T3 - Suavizado exponencial múltiple de Tillson; VIDYA - suavizado utilizando el algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavizado utilizando el algoritmo de Perry Kaufman.

Se debe tener en cuenta que los parámetros de tipo Phase tienen un significado completamente diferente para cada algoritmo de suavizado. Para JMA, Phase es una variable externa que toma valores entre -100 y +100. Para T3 es un coeficiente de suavizado multiplicado por 100 para una mejor visualización, para VIDYA es el periodo del oscilador CMO y para AMA es el periodo de la EMA lenta. En los otros algoritmos esos parámetros no afectan el suavizado. Para AMA el periodo de la EMA rápida es un valor fijo, que por defecto es igual 2. El coeficiente para elevar a potencia es también 2 para AMA.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de estas clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Utilizar Buffers".

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en CodeBase en 22.08.2008.