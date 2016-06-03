コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

偏フラクタル効率 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Gimapiero Raschetti | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1025
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ビュー
xpfe.mq5 (7.07 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Gimapiero Raschetti

偏フラクタル効率は、現在の市場価格効率を表示するテクニカル指標です。指標値は-1~+1の間隔で発振し、中心線は0レベルを通過します。指標値が正であるとトレンドが下降されているものとします。負であれば上昇です。

指標値が-0,5を下回った際には買うことをお勧めします。+0,5を上回った場合には売ることをお勧めします。

この指標はXCVOヒストグラム、そのシグナルラインとバンドの平滑化の種類を10の可能なバリアントから選択することができます。

  1. SMA - 単純移動平均
  2. EMA - 指数移動平均
  3. SMMA - 平滑化された移動平均
  4. LWMA - 線形加重移動平均
  5. JJMA - JMA適応平均
  6. JurX - ウルトラリニア平滑化
  7. ParMA - パラボリック平滑化
  8. T3 - Tillsonの複数指数平滑化
  9. VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化
  10. AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化

Phase型のパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります

この指標は元々MQL4で実装され2008年8月22日にコードベースで公開されました。

XPFE

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/713

XMLパーサー XMLパーサー

XMLドキュメントをパースするのに使用されるライブラリです。MQL5のみで書かれており、外部ライブラリは使用されません。

DinapoliTargets_Full DinapoliTargets_Full

DinapoliTargets_Full指標ーのこのバージョンは任意のバーで描画できるので、各バーで指標のレベルと相対した市場行動の全体像を見るために便利です。指標を使用するための最良の方法は、オフラインで作業しながら、戦略を分析することです。

AsymmetricStochNR AsymmetricStochNR

ストキャスティクスの改善版

SVS_Trend SVS_Trend

トレンド指標。この指標のシグナルラインの平均化には10の可能な変形があります。