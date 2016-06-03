実際の著者：

Gimapiero Raschetti

偏フラクタル効率は、現在の市場価格効率を表示するテクニカル指標です。指標値は-1~+1の間隔で発振し、中心線は0レベルを通過します。指標値が正であるとトレンドが下降されているものとします。負であれば上昇です。

指標値が-0,5を下回った際には買うことをお勧めします。+0,5を上回った場合には売ることをお勧めします。

この指標はXCVOヒストグラム、そのシグナルラインとバンドの平滑化の種類を10の可能なバリアントから選択することができます。

SMA - 単純移動平均 EMA - 指数移動平均 SMMA - 平滑化された移動平均 LWMA - 線形加重移動平均 JJMA - JMA適応平均 JurX - ウルトラリニア平滑化 ParMA - パラボリック平滑化 T3 - Tillsonの複数指数平滑化 VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化 AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化

Phase型のパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります

この指標は元々MQL4で実装され2008年8月22日にコードベースで公開されました。