Wirklicher Autor:

Gimapiero Raschetti

Der technische Indikator Polarized Fractal Efficiency zeigt die aktuelle Markteffizienz. Der Indikator oszilliert zwischen -1 und +1, die zentrale Linie ist die Nulllinie. Es ist davon auszugehen, dass ein Trend fällt, wenn die Indikatorwerte positiv sind. Und er steigt, wenn die Indikatorwerte negativ sind.

Es wird empfohlen zu kaufen, wenn der Indikatorwert unter -0,5 fällt. Und es wird empfohlen zu verkaufen, wenn der Indikatorwert über +0,5 steigt.

Dieser Indikator ermöglicht die Auswahl der Glättungsmethode des ersten XCVO Histogramms und seiner Signallinie aus zehn möglichen Versionen:

SMA - einfacher gleitender Durchschnitt; EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt; SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt; LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt; JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt; JurX - ultralineare Glättung; ParMA - parabolische Glättung; T3 - Tilsons multiple exponentielle Glättung; VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande; AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman.

Es sollte angemerkt werden, dass der Parameter Phase für die verschiedenen Formen der Glättung völlig unterschiedliche Bedeutungen hat. Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100. Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung, für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode und für AMA ist es ein langsamerer EMA. In den anderen Algorithmen hat der Parameter keinen Einfluss auf die Glättung. AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 22.08.2008.