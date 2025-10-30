Kod TabanıBölümler
SL_ATR - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Gerçek yazar:

Vladimir Hlystov

Gösterge, herhangi bir zamanda uzunlar ve kısalar için stoploss'ların tercih edilen konum bölgelerini oluşturur, takip eden stop çalışması için kullanılabilir.

Bulutların sınırları, Alış ve Satış pozisyonları için minimum ve maksimum stoploss değerini temsil eder.

Gösterge SL_ATR

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/706

