SL_ATR - MetaTrader 5 için gösterge
Gerçek yazar:
Vladimir Hlystov
Gösterge, herhangi bir zamanda uzunlar ve kısalar için stoploss'ların tercih edilen konum bölgelerini oluşturur, takip eden stop çalışması için kullanılabilir.
Bulutların sınırları, Alış ve Satış pozisyonları için minimum ve maksimum stoploss değerini temsil eder.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/706
