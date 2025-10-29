CDemaOnArray sınıfı, gösterge tamponunu kullanarak Double Exponential Moving Average (DEMA ) göstergesinin değerlerini hesaplamak için tasarlanmıştır.



Uygulama:



Parametreli Init () yöntemi, göstergenin OnInit () işlevinde çağrılır:

int aPeriod - göstergenin periyodu;

- göstergenin periyodu; ENUM_MA_METHOD aMethod - yumuşatma yöntemi.

Göstergenin OnCalculate() fonksiyonunda, Solve() metodu aşağıdaki parametrelerle çağrılır:

const int aRatesTotal - OnCalculate() fonksiyonu parametrelerinden elde edilen rates_total değişkeni;

- OnCalculate() fonksiyonu parametrelerinden elde edilen rates_total değişkeni; const int aPrevCalc - OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden prev_calculated değişkeni;

- OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden prev_calculated değişkeni; double aData[] - gösterge hesaplaması için veri içeren tampon;

- gösterge hesaplaması için veri içeren tampon; double aM1[] - hesaplamalar için ara tampon;

- hesaplamalar için ara tampon; double aM2[] - hesaplamalar için ara tampon;

- hesaplamalar için ara tampon; double aDEMA[] - hesaplanan gösterge değerini içeren tampon.

int BarsRequired() - göstergeyi hesaplamak için minimum çubuk sayısını döndürür;

- göstergeyi hesaplamak için minimum çubuk sayısını döndürür; string Name() - gösterge adını içeren bir dize döndürür;

Ek yöntemler:

Test_DemaOnArray.mq5, CDemaOnArray sınıfını kullanma örneği içeren bir göstergedir. IncDemaOnArray dosyası terminal veri klasörünün MQL5\Include\IncOnArray klasöründe bulunmalıdır (IncOnArray klasörü oluşturulmalıdır). Bu sınıf, burada bulunan IncMAOnArray dosyasındaki CMAOnArray sınıfını gerektirir.

Double Exponential Moving Average (DEMA) teknik göstergesi Patrick Mulloy tarafından geliştirilmiş ve Şubat 1994'te "Technical Analysis of Stocks & Commodities" dergisinde yayınlanmıştır. Fiyat serilerini düzeltmek için tasarlanmıştır ve doğrudan bir finansal aracın fiyat grafiğine uygulanır. Ayrıca, diğer göstergelerin değerlerini düzeltmek için de kullanılabilir.