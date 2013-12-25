实际作者:

Gimapiero Raschetti

极化分形效率是一款技术指标显示当前市场价格效率。指标在间隔 -1 至 +1 之间振荡, 中心线通过零轴。假如趋势下降，此时本指标值为正。并且如果上升, 此时指标值为负。

建议，当指标值低于 -0,5 时买。并且建议，当指标值高于 +0,5 时卖。

本指标允许为它的 XCVO 基本直方图和信号线选择平滑类型, 它有十种可能版本:

SMA - 简单移动平均; EMA - 指数移动平均; SMMA - 平滑移动平均; LWMA - 线性加权移动平均; JJMA - JMA 自适应平均; JurX - 超线性平滑; ParMA - 抛物线平滑; T3 - Tillson 多指数平滑; VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法 AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法

应该指出的是 Phase 类型参数具有不同的平滑算法，完全不同的含义。对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。对于 T3 它的平滑比率乘以 100 可有更佳视觉效果, 对于 VIDYA 它是 CMO 振荡周期，对于 AMA 它是慢速 EMA 周期。在其它算法中这些参数不能影响平滑。对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，力度提升比率也等于 2。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 22.08.2008.