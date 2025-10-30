Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Telegram üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Kütüphaneler

IncDeMarkerOnArray - MetaTrader 5 için kütüphane

Dmitry Fedoseev | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
24
Derecelendirme:
(21)
Yayınlandı:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.28 KB) görüntüle
incdemarkeronarray.mqh (3.9 KB) görüntüle
\MQL5\Indicators\
test_demarkeronarray.mq5 (3.14 KB) görüntüle
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

CDeMarkerOnArray sınıfı, DeMarker gösterge değerlerini gösterge tamponlarına göre hesaplamak için tasarlanmıştır.

Uygulama:

Parametreli Init () yöntemi, göstergenin OnInit () işlevinde çağrılır:

Göstergenin OnCalculate() fonksiyonunda Solve() metodu parametrelerle birlikte çağrılır:

  • const int aRatesTotal - OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden elde edilen rates_total değişkeni;
  • const int aPrevCalc - OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden prev_calculated değişkeni;
  • double aDataHigh[] - gösterge hesaplaması için Yüksek veri içeren tampon;
  • double aDataLow[] - göstergenin hesaplanması için Düşük veriler içeren tampon;
  • double aP[] - pozitif bileşen için ara tampon;
  • double aM[] - negatif bileşen için ara tampon;
  • double aPS[] - düzeltilmiş pozitif bileşen için ara tampon;
  • double aMS[] - düzleştirilmiş negatif bileşen için ara tampon;
  • double aDeMarker[] - hesaplanan gösterge değerini içeren tampon.
Ek yöntemler:
  • int BarsRequired() - göstergeyi hesaplamak için minimum çubuk sayısını döndürür;
  • string Name() - gösterge adını içeren dizeyi döndürür;

Test_DeMarkerOnArray.mq5 dosyası CDeMarkerOnArray sınıfını kullanma örneği içeren bir göstergedir. IncDeMarkerOnArray dosyası terminal veri klasörünün MQL5\Include\IncOnArray klasöründe bulunmalıdır (IncOnArray klasörü oluşturulmalıdır). Bu sınıf, burada bulunan IncMAOnArray dosyasındaki CMAOnArray sınıfını gerektirir.

Teknik Gösterge DeMarker (DeM), mevcut ve önceki çubukların maksimumlarının karşılaştırılması temelinde oluşturulmuştur.

IncDeMarkerOnArray

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/653

SL_ATR SL_ATR

Gösterge, her an uzunlar ve kısalar için tercih edilen stoploss konumu bölgeleri oluşturur.

SVS_Trend SVS_Trend

Trend Göstergesi.

MovingAverages.mqh Part I MovingAverages.mqh Part I

MovingAverages.mqh Bölüm I Geliştiriciler veya karlı tüccarlar için ücretsiz olarak yönlendirme için renklerle çoklu zaman dilimi sürümü mevcuttur. Koşullar altında teklif. Diğer çoklu zaman dilimi göstergeleri de mevcuttur.

Beginner Programming: Moving Average Crossover with and without Martingale functionality Beginner Programming: Moving Average Crossover with and without Martingale functionality

Hareketli ortalamalar işe yaramaz. Aslında, bazıları yeni başlayanlar için para kaybetmenin en iyi yolunun MA-Fiyat geçişi stratejileri olduğunu savunuyor. Ama işe yaramasını sağlamak mümkün mü?