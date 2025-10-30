Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
IncDeMarkerOnArray - MetaTrader 5 için kütüphane
- Görüntülemeler:
- 24
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
CDeMarkerOnArray sınıfı, DeMarker gösterge değerlerini gösterge tamponlarına göre hesaplamak için tasarlanmıştır.
Uygulama:
Parametreli Init () yöntemi, göstergenin OnInit () işlevinde çağrılır:
- int aPeriod - göstergenin periyodu.
- ENUM_MA_METHOD aMethod - yumuşatma yöntemi.
Göstergenin OnCalculate() fonksiyonunda Solve() metodu parametrelerle birlikte çağrılır:
- const int aRatesTotal - OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden elde edilen rates_total değişkeni;
- const int aPrevCalc - OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden prev_calculated değişkeni;
- double aDataHigh[] - gösterge hesaplaması için Yüksek veri içeren tampon;
- double aDataLow[] - göstergenin hesaplanması için Düşük veriler içeren tampon;
- double aP[] - pozitif bileşen için ara tampon;
- double aM[] - negatif bileşen için ara tampon;
- double aPS[] - düzeltilmiş pozitif bileşen için ara tampon;
- double aMS[] - düzleştirilmiş negatif bileşen için ara tampon;
- double aDeMarker[] - hesaplanan gösterge değerini içeren tampon.
- int BarsRequired() - göstergeyi hesaplamak için minimum çubuk sayısını döndürür;
- string Name() - gösterge adını içeren dizeyi döndürür;
Test_DeMarkerOnArray.mq5 dosyası CDeMarkerOnArray sınıfını kullanma örneği içeren bir göstergedir. IncDeMarkerOnArray dosyası terminal veri klasörünün MQL5\Include\IncOnArray klasöründe bulunmalıdır (IncOnArray klasörü oluşturulmalıdır). Bu sınıf, burada bulunan IncMAOnArray dosyasındaki CMAOnArray sınıfını gerektirir.
Teknik Gösterge DeMarker (DeM), mevcut ve önceki çubukların maksimumlarının karşılaştırılması temelinde oluşturulmuştur.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/653
Gösterge, her an uzunlar ve kısalar için tercih edilen stoploss konumu bölgeleri oluşturur.SVS_Trend
Trend Göstergesi.
MovingAverages.mqh Bölüm I Geliştiriciler veya karlı tüccarlar için ücretsiz olarak yönlendirme için renklerle çoklu zaman dilimi sürümü mevcuttur. Koşullar altında teklif. Diğer çoklu zaman dilimi göstergeleri de mevcuttur.Beginner Programming: Moving Average Crossover with and without Martingale functionality
Hareketli ortalamalar işe yaramaz. Aslında, bazıları yeni başlayanlar için para kaybetmenin en iyi yolunun MA-Fiyat geçişi stratejileri olduğunu savunuyor. Ama işe yaramasını sağlamak mümkün mü?