代码库部分
程序库

IncTrixOnArray - MetaTrader 5程序库

Dmitry Fedoseev
显示:
1247
等级:
(17)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.28 KB) 预览
inctrixonarray.mqh (2.98 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
test_trixonarray.mq5 (2.53 KB) 预览
此 CTrixOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算 三重指数均线 (TRIX)。

用法:

Init() 方法带有以下参数, 在指标 OnInit() 函数中调用:

  • int aPeriod 是指标周期;
  • ENUM_MA_METHOD aMethod 是一个 平滑方法.

Solve() 方法带有以下参数, 在 OnCalculate() 函数中调用:

  • const int aRatesTotal 是一个 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
  • const int aPrevCalc 是一个 prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
  • double aData[] 指标计算的数据缓存区;
  • double aM1[] 计算的中间缓存区
  • double aM2[] 计算的中间缓存区;
  • double aM3[] 计算的中间缓存区;
  • double aTrix[] 指标计算值的缓存区.
附加方法:
  • int BarsRequired() 返回指标计算的最小柱线数量;
  • string Name() 返回指标名称字符串;

此 Test_TrixOnArray.mq5 文件是一个如何使用 CWPROnArray 类的演示。该 IncTrixOnArray 文件必须放在客户端的数据文件夹的 MQL5\Include\IncOnArray 目录中 (该 IncOnArray 文件夹必须创建)。若要正确工作, 需要来自 IncMAOnArray 文件的 CMAOnArray 类。

三重指数均线 (TRIX) 由 Jack Hutson 开发作为一款市场超买/超卖状态的振荡器。它可以用做动量指标。三重平滑用于排除周期小于 TRIX 的周期部件。

一个使用 CTrixOnArray 类的例子

IncRVIOnArray IncRVIOnArray

CRVIOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算 RVI (相对活力指数) 的值。Test_RVIOnArray 指标作为类的例子使用。

IncDeMarkerOnArray IncDeMarkerOnArray

CDeMarkerOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算 DeMarker 值。

IncDemaOnArray IncDemaOnArray

此 CDemaOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算 DEMA (双重均线)。

IncTemaOnArray IncTemaOnArray

此 CTemaOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算 TEMA (三重指数均线)。