La clase CTrixOnArray está diseñada para calcular los valores del indicador Triple Exponential Average (TRIX) a partir de su buffer.
Utilización:
El método Init() es llamado en la función OnInit() del indicador con los parámetros siguientes:
- int aPeriod es el periodo del indicador;
- ENUM_MA_METHOD aMethod es el método de suavizado.
El método Solve() es llamado en la función OnCalculate(), con los siguientes parámetros:
- const int aRatesTotal es la variable rates_total definida en los parámetros de la función OnCalculate();
- const int aPrevCalc variable prev_calculated definida en la función OnCalculate();
- double aData[] buffer de datos para los cálculos del indicador;
- double aM1[] buffer intermedio para los cálculos;
- double aM2[] buffer intermedio para los cálculos;
- double aM3[] buffer intermedio para los cálculos;
- double aTrix[] buffer con los valores calculados del indicador.
- int BarsRequired() devuelve el número mínimo de barras para los cálculos del indicador;
- string Name() devuelve una cadena con el nombre del indicador;
El archivo Test_TrixOnArray.mq5 es un indicador que muestra como usar la clase CTrixOnArray. El archivo IncTrixOnArray debe ser colocado en la carpeta MQL5\Include\IncOnArray de la carpeta de datos del terminal (la carpeta IncOnArray debe crearse de forma manual). Para un funcionamiento correcto se necesita la clase CMAOnArray definida en el archivo IncMAOnArray.
Triple Exponential Average (TRIX) fue desarrollado por Jack Hutson como un oscilador de las condiciones de sobrecompra/sobreventa del mercado. Además, puede ser utilizado de la misma forma que el indicador Momentum. Se utiliza un suavizado triple para eliminar los componentes cíclicos del los movimientos de precio con un periodo inferior al del TRIX.
