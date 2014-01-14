CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Librerías

IncTrixOnArray - librería para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1045
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.28 KB) ver
inctrixonarray.mqh (2.98 KB) ver
\MQL5\Indicators\
test_trixonarray.mq5 (2.53 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

La clase CTrixOnArray está diseñada para calcular los valores del indicador Triple Exponential Average (TRIX) a partir de su buffer.

Utilización:

El método Init() es llamado en la función OnInit() del indicador con los parámetros siguientes:

El método Solve() es llamado en la función OnCalculate(), con los siguientes parámetros:

  • const int aRatesTotal es la variable rates_total definida en los parámetros de la función OnCalculate();
  • const int aPrevCalc variable prev_calculated definida en la función OnCalculate();
  • double aData[] buffer de datos para los cálculos del indicador;
  • double aM1[] buffer intermedio para los cálculos;
  • double aM2[] buffer intermedio para los cálculos;
  • double aM3[] buffer intermedio para los cálculos;
  • double aTrix[] buffer con los valores calculados del indicador.
Métodos adicionales:
  • int BarsRequired() devuelve el número mínimo de barras para los cálculos del indicador;
  • string Name() devuelve una cadena con el nombre del indicador;

El archivo Test_TrixOnArray.mq5 es un indicador que muestra como usar la clase CTrixOnArray. El archivo IncTrixOnArray debe ser colocado en la carpeta MQL5\Include\IncOnArray de la carpeta de datos del terminal (la carpeta IncOnArray debe crearse de forma manual). Para un funcionamiento correcto se necesita la clase CMAOnArray definida en el archivo IncMAOnArray.

Triple Exponential Average (TRIX) fue desarrollado por Jack Hutson como un oscilador de las condiciones de sobrecompra/sobreventa del mercado. Además, puede ser utilizado de la misma forma que el indicador Momentum. Se utiliza un suavizado triple para eliminar los componentes cíclicos del los movimientos de precio con un periodo inferior al del TRIX.

Ejemplo de uso de la clase CTrixOnArray

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/655

IncFractalsOnArray IncFractalsOnArray

La clase CFractalsOnArray está diseñada para calcular los valores de Fractals a partir de los buffers del indicador.

IncCHVOnArray IncCHVOnArray

La clase CCHOOnArray está diseñada para calcular los valores del indicador Chaikin Volatility (CHV) a partir de los buffers del indicador.

IncPriceChannelOnArray IncPriceChannelOnArray

La clase CPriceChannelOnArray está diseñada para calcular el valor del Price Channel - canal del precio en búferes de indicador.

IncEnvelopesOnArray IncEnvelopesOnArray

La clase CEnvelopesOnArray está pensada para el cálculo de valores envolventes en un buffer de indicador.