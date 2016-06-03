私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
IncTrixOnArray - MetaTrader 5のためのライブラリ
- ビュー:
- 757
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
CTrixOnArray classクラスは指標バッファでのTriple Exponential Average （TRIX）の計算のために設計されています。
使用法：
次のパラメータを持つInit()メソッドが指標のOnInit()関数で呼ばれます。
- int aPeriod- 指標期間
- ENUM_MA_METHOD aMethod - 平滑化手法
Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。
- const int aRatesTotal- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数
- const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数
- double aData[] - 指標計算に使われるデータのバッファ
- double aM1[] - 計算の中間バッファ
- double aM2[] - 計算の中間バッファ
- double aM3[] - 計算の中間バッファ
- double aTrix[]</b0 - 指標の計算値バッファ
- int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返します
- string Name() - 指標名の文字列を返します。
Test_TrixOnArray.mq5はCTrixOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncTrixOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。 IncMAOnArrayファイルのCMAOnArrayクラスは適切な作動に必要です。
Triple Exponential Average （TRIX）は買われ過ぎ/売られ過ぎの市況のオシレータとしてジャックハトソンによって開発されました。これはモメンタム指標はとしても用いることができます。三重平滑化はTRIXよりも少ない周期でｍｐ価格変動の周期的成分を除去するために使用されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/655
CRVIOnArrayクラスは指標バッファでのRVI（Relative Vigor Index、相対的活力指数）値の計算のために設計されています。Test_RVIOnArray指標はクラスの使用例として提供されています。IncDeMarkerOnArray
CDeMarkerOnArrayクラスは指標バッファでのデマーカー値の計算のために設計されています。
この指標はシグナル作動レベルを設定する水平線を表示します。IncDemaOnArray
CDemaOnArrayクラスは指標バッファでのDEMA（Double Exponential Moving Average、二重指数移動平均）値の計算のために設計されています。