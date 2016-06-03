コードベースセクション
ポケットに対して
ライブラリ

IncTrixOnArray - MetaTrader 5のためのライブラリ

CTrixOnArray classクラスは指標バッファでのTriple Exponential Average （TRIX）の計算のために設計されています。

使用法：

次のパラメータを持つInit()メソッドが指標のOnInit()関数で呼ばれます。

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

  • const int aRatesTotal- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数
  • const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数
  • double aData[] - 指標計算に使われるデータのバッファ
  • double aM1[] - 計算の中間バッファ
  • double aM2[] - 計算の中間バッファ
  • double aM3[] - 計算の中間バッファ
  • double aTrix[]</b0 - 指標の計算値バッファ
追加メソッド：
  • int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返します
  • string Name() - 指標名の文字列を返します。

Test_TrixOnArray.mq5はCTrixOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncTrixOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。 IncMAOnArrayファイルのCMAOnArrayクラスは適切な作動に必要です。

Triple Exponential Average （TRIX）は買われ過ぎ/売られ過ぎの市況のオシレータとしてジャックハトソンによって開発されました。これはモメンタム指標はとしても用いることができます。三重平滑化はTRIXよりも少ない周期でｍｐ価格変動の周期的成分を除去するために使用されます。

CTrixOnArrayクラスの使用例

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/655

