Die Klasse CTrixOnArray berechnet Triple Exponential Average (TRIX) in einem Indikator-Puffer.



Verwendung:



Init() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion des Indikators OnInit() aufgerufen:

int aPeriod Periodenlänge des Indikators;

Periodenlänge des Indikators; ENUM_MA_METHOD aMethod ist das Glättungsverfahren.

Solve() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnCalculate() des Indikators aufgerufen:

const int aRatesTotal die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate();

die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate(); const int aPrevCalc die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate();

die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate(); double aData[] Puffer mit den Daten für die Berechnung des Indikators;

Puffer mit den Daten für die Berechnung des Indikators; double aM1[] ein Hilfspuffer für Berechnungen;

ein Hilfspuffer für Berechnungen; double aM2[] ein Hilfspuffer für Berechnungen;

ein Hilfspuffer für Berechnungen; double aM3[] ein Hilfspuffer für Berechnungen;

ein Hilfspuffer für Berechnungen; double aTrix[] Puffer mit den Werten des Indikators.

int BarsRequired() liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung;

liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung; string Name() liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette;

Zusätzliche Methoden:

Test_TrixOnArray.mq5 ist ein Beispielindikator, der die Klasse CTrixOnArray anwendet. Die Datei IncTrixOnArray muss sich im Verzeichnis MQL5\Include\IncOnArray des Terminals befinden (Der Ordner IncOnArray muss ggf. erstellt werden). Die Klasse CMAOnArray aus der IncMAOnArray.mqh ist notwendig für das reibungslose Funktionieren.

Triple Exponential Average (TRIX) wurde von Jack Hutson entwickelt als ein Oszillator für überkaufte/überverkaufte Zonen. Es kann auch als Momentum-Indikator verwendet werden. Die dreifach (triple) Glättung wird verwendet, um Preiszyklen, die kürzer sind als die im TRIX bestimmte Periodenlänge, herauszufiltern.