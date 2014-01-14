A Classe CTrixOnArray é projetada para cálculo do Triple Exponential Average sobre os buffers do indicator.

Uso:

O Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit() do indicador:

int aPeriod é o período do indicador;

é o período do indicador; ENUM_MA_METHOD aMethod é um método de suavização.

O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():

const int aRatesTotal é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate();

é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate(); const int aPrevCalc é a variável prev_calculated a partir dos parâmetros da função OnCalculate();

é a variável prev_calculated a partir dos parâmetros da função OnCalculate(); double aData[] é o buffer com dados para cálculo do indicador;

é o buffer com dados para cálculo do indicador; double aM1[] é um buffer intermediário para cálculo;

é um buffer intermediário para cálculo; double aM2[] é um buffer intermediário para cálculo;

é um buffer intermediário para cálculo; double aM3[] é um buffer intermediário para cálculo;

é um buffer intermediário para cálculo; double aTrix[] é o buffer com valores calculados do indicador.

int BarsRequired() retorna o número mínimo de barras requeridas para o cálculo do indicador;

retorna o número mínimo de barras requeridas para o cálculo do indicador; string Name() retorna a string com o nome do indicador;

Métodos Adicionais:

Test_TrixOnArray.mq5 é um indicador simples mostrando a aplicação da classe CTrixOnArray. O arquivo IncTrixOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray). A classe CMAOnArray para o arquivo IncMAOnArray é necessária para este trabalho da classe.

Triple Exponential Average (TRIX) foi desenvolvido por Jack Hutson como um oscilador das condições do mercado sobre-comprado/sobre-vendido. Também pode ser usado como um indicador de Momento. Suavização tripla é usada para a remoção de componentes cíclicos em movimentos de preços com período menor do TRIX.