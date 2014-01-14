CodeBaseSeções
Bibliotecas

IncTrixOnArray - biblioteca para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Visualizações:
1136
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.28 KB) visualização
inctrixonarray.mqh (2.98 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
test_trixonarray.mq5 (2.53 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

A Classe CTrixOnArray é projetada para cálculo do Triple Exponential Average sobre os buffers do indicator.

Uso:

O Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit() do indicador:

O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():

  • const int aRatesTotal é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
  • const int aPrevCalc é a variável prev_calculated a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
  • double aData[] é o buffer com dados para cálculo do indicador;
  • double aM1[] é um buffer intermediário para cálculo;
  • double aM2[] é um buffer intermediário para cálculo;
  • double aM3[] é um buffer intermediário para cálculo;
  • double aTrix[] é o buffer com valores calculados do indicador.
Métodos Adicionais:
  • int BarsRequired() retorna o número mínimo de barras requeridas para o cálculo do indicador;
  • string Name() retorna a string com o nome do indicador;

Test_TrixOnArray.mq5 é um indicador simples mostrando a aplicação da classe CTrixOnArray. O arquivo IncTrixOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray). A classe CMAOnArray para o arquivo IncMAOnArray é necessária para este trabalho da classe.

Triple Exponential Average (TRIX) foi desenvolvido por Jack Hutson como um oscilador das condições do mercado sobre-comprado/sobre-vendido. Também pode ser usado como um indicador de Momento. Suavização tripla é usada para a remoção de componentes cíclicos em movimentos de preços com período menor do TRIX.

Um exemplo de uso da classe CTrixOnArray

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/655

