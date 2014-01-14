Participe de nossa página de fãs
A Classe CTrixOnArray é projetada para cálculo do Triple Exponential Average sobre os buffers do indicator.
Uso:
O Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit() do indicador:
- int aPeriod é o período do indicador;
- ENUM_MA_METHOD aMethod é um método de suavização.
O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():
- const int aRatesTotal é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
- const int aPrevCalc é a variável prev_calculated a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
- double aData[] é o buffer com dados para cálculo do indicador;
- double aM1[] é um buffer intermediário para cálculo;
- double aM2[] é um buffer intermediário para cálculo;
- double aM3[] é um buffer intermediário para cálculo;
- double aTrix[] é o buffer com valores calculados do indicador.
- int BarsRequired() retorna o número mínimo de barras requeridas para o cálculo do indicador;
- string Name() retorna a string com o nome do indicador;
Test_TrixOnArray.mq5 é um indicador simples mostrando a aplicação da classe CTrixOnArray. O arquivo IncTrixOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray). A classe CMAOnArray para o arquivo IncMAOnArray é necessária para este trabalho da classe.
Triple Exponential Average (TRIX) foi desenvolvido por Jack Hutson como um oscilador das condições do mercado sobre-comprado/sobre-vendido. Também pode ser usado como um indicador de Momento. Suavização tripla é usada para a remoção de componentes cíclicos em movimentos de preços com período menor do TRIX.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/655
