Класс CTrixOnArray предназначен для расчета значений индикатора TRIX (Triple Exponential Average, TRIX) по индикаторному буферу.



Применение:



В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:

int aPeriod - период индикатора;

- период индикатора; ENUM_MA_METHOD aMethod - метод сглаживания.

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();

- переменная rates_total из параметров функции OnCalculate(); const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();

- переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate(); double aData[] - буфер с данными для расчета индикатора;

- буфер с данными для расчета индикатора; double aM1[] - промежуточный буфер для расчетов;

- промежуточный буфер для расчетов; double aM2[] - промежуточный буфер для расчетов;

- промежуточный буфер для расчетов; double aM3[] - промежуточный буфер для расчетов;

- промежуточный буфер для расчетов; double aTrix[] - буфер с рассчитанным значением индикатора.

int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;

- возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора; string Name() - возвращает строку с именем индикатора;

Дополнительные методы:

Test_TrixOnArray.mq5 это индикатор с примером использования класса CTrixOnArray. Файл IncTrixOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать). Для работы этого класса требуется класс CMAOnArray из файла IncMAOnArray, находится здесь.

Технический индикатор Тройное Экспоненциальное Среднее (Triple Exponential Average, TRIX) разработан Джеком Хатсоном (Jack Hutson) как осциллятор состояния перекупленности и перепроданности. Он может применяться также и как индикатор моментума. Тройное сглаживание служит для устранения циклических составляющих в движении цены с периодом меньше, чем период индикатора TRIX.