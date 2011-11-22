CodeBaseРазделы
Библиотеки

IncTrixOnArray - библиотека для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.28 KB) просмотр
inctrixonarray.mqh (2.97 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
test_trixonarray.mq5 (2.53 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Класс CTrixOnArray предназначен для расчета значений индикатора TRIX (Triple Exponential Average, TRIX) по индикаторному буферу.

Применение:

В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

  • const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
  • double aData[] - буфер с данными для расчета индикатора;
  • double aM1[] - промежуточный буфер для расчетов;
  • double aM2[] - промежуточный буфер для расчетов;
  • double aM3[] - промежуточный буфер для расчетов;
  • double aTrix[] - буфер с рассчитанным значением индикатора.
Дополнительные методы:
  • int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;
  • string Name() - возвращает строку с именем индикатора;

Test_TrixOnArray.mq5 это индикатор с примером использования класса CTrixOnArray. Файл IncTrixOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать). Для работы этого класса требуется класс CMAOnArray из файла IncMAOnArray, находится здесь.

Технический индикатор Тройное Экспоненциальное Среднее (Triple Exponential Average, TRIX) разработан Джеком Хатсоном (Jack Hutson) как осциллятор состояния перекупленности и перепроданности. Он может применяться также и как индикатор моментума. Тройное сглаживание служит для устранения циклических составляющих в движении цены с периодом меньше, чем период индикатора TRIX.

Пример использования класса CTrixOnArray

