Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Facebook üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Kütüphaneler

IncEnvelopesOnArray - MetaTrader 5 için kütüphane

Dmitry Fedoseev | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
9
Derecelendirme:
(22)
Yayınlandı:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incenvelopesonarray.mqh (2.79 KB) görüntüle
incmaonarray.mqh (5.28 KB) görüntüle
\MQL5\Indicators\
test_envelopesonarray.mq5 (3.12 KB) görüntüle
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

CEnvelopesOnArray sınıfı, Envelopes gösterge değerlerinin gösterge tamponuna göre hesaplanması için tasarlanmıştır.

Uygulama:

Göstergenin OnInit() fonksiyonunda, Init() metodu parametrelerle birlikte çağrılır:

  • int aPeriod - göstergenin periyodu;
  • ENUM_MA_METHOD aMethod - MA hesaplama yöntemi;
  • double aDeviation - çubukların genişliği.

Göstergenin OnCalculate() fonksiyonunda, Solve() metodu aşağıdaki parametrelerle çağrılır:

  • const int aRatesTotal - OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden alınan rates_total değişkeni;
  • const int aPrevCalc - OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden prev_calculated değişkeni;
  • double & aData[] - gösterge hesaplaması için veri içeren tampon;
  • double & aMA[] - hesaplanan MA değeri;
  • double & aUpper[] - üst çizginin hesaplanan değeri;
  • double & aLower[] - alt çizginin hesaplanan değeri.

Ek yöntemler:

  • int BarsRequired() - göstergeyi hesaplamak için minimum çubuk sayısını döndürür;
  • string Name() - gösterge adını içeren dizeyi döndürür;

Test_EnvelopesOnArray.mq5 dosyası, CEnvelopesOnArray sınıfını kullanma örneği içeren bir göstergedir. IncEnvelopesOnArray dosyası, terminal veri klasörünün MQL5\Include\IncOnArray klasöründe bulunmalıdır (IncOnArray klasörü oluşturulmalıdır). Bu sınıf, burada bulunan IncMAOnArray dosyasındaki CMAOnArray sınıfını gerektirir.

Teknik Gösterge Zarf Çizgileri (Zarflar), biri yukarı diğeri aşağı kaydırılmış iki hareketli ortalamadan oluşur. Bant sınırı ofsetinin optimum göreceli değerinin seçimi piyasa oynaklığı tarafından belirlenir: ne kadar yüksekse, ofset o kadar büyük olur.

IncEnvelopesOnArray

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/822

IncBandsOnArray IncBandsOnArray

CBandsOnArray sınıfı, gösterge tamponunu kullanarak Bollinger Bands® (BB) hesaplamak için tasarlanmıştır.

DLL olmadan Dosya Eşleme DLL olmadan Dosya Eşleme

Kendi yazdığı bir DLL'yi kullanmadan doğrudan eşleme ile çalışan MQL5 sınıfı.

Grafik nesneleri oluşturmak için örnek işlevler içeren komut dosyası Grafik nesneleri oluşturmak için örnek işlevler içeren komut dosyası

Kod, kendi geliştirmelerinizde kullanmak üzere tüm standart grafik nesneleri oluşturmak için bir dizi işlev sağlar. Kodda sunulan işlevler "olduğu gibi" kullanılabilir veya gereksinimlerinize göre değiştirilebilir.

HorizontalTrendLines HorizontalTrendLines

Göstergenin MT5 sürümü https://www.mql5.com/ru/code/25465