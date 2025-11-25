CEnvelopesOnArray sınıfı, Envelopes gösterge değerlerinin gösterge tamponuna göre hesaplanması için tasarlanmıştır.

Uygulama:



Göstergenin OnInit() fonksiyonunda, Init() metodu parametrelerle birlikte çağrılır:

int aPeriod - göstergenin periyodu;

- göstergenin periyodu; ENUM_MA_METHOD aMethod - MA hesaplama yöntemi;

- MA hesaplama yöntemi; double aDeviation - çubukların genişliği.

Göstergenin OnCalculate() fonksiyonunda, Solve() metodu aşağıdaki parametrelerle çağrılır:

const int aRatesTotal - OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden alınan rates_total değişkeni;

- OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden alınan rates_total değişkeni; const int aPrevCalc - OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden prev_calculated değişkeni;

- OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden prev_calculated değişkeni; double & aData[] - gösterge hesaplaması için veri içeren tampon;

- gösterge hesaplaması için veri içeren tampon; double & aMA[] - hesaplanan MA değeri;

- hesaplanan MA değeri; double & aUpper[] - üst çizginin hesaplanan değeri;

- üst çizginin hesaplanan değeri; double & aLower[] - alt çizginin hesaplanan değeri.

Ek yöntemler:

int BarsRequired() - göstergeyi hesaplamak için minimum çubuk sayısını döndürür;

- göstergeyi hesaplamak için minimum çubuk sayısını döndürür; string Name() - gösterge adını içeren dizeyi döndürür;

Test_EnvelopesOnArray.mq5 dosyası, CEnvelopesOnArray sınıfını kullanma örneği içeren bir göstergedir. IncEnvelopesOnArray dosyası, terminal veri klasörünün MQL5\Include\IncOnArray klasöründe bulunmalıdır (IncOnArray klasörü oluşturulmalıdır). Bu sınıf, burada bulunan IncMAOnArray dosyasındaki CMAOnArray sınıfını gerektirir.

Teknik Gösterge Zarf Çizgileri (Zarflar), biri yukarı diğeri aşağı kaydırılmış iki hareketli ortalamadan oluşur. Bant sınırı ofsetinin optimum göreceli değerinin seçimi piyasa oynaklığı tarafından belirlenir: ne kadar yüksekse, ofset o kadar büyük olur.



