Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
IncPriceChannelOnArray - MetaTrader 5 için kütüphane
- Görüntülemeler:
- 28
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
CPriceChannelOnArray sınıfı, fiyat kanalı değerlerinin gösterge tamponları tarafından hesaplanması için tasarlanmıştır.
Uygulama:
Göstergenin OnInit() fonksiyonunda Init() metodu parametre ile çağrılır:
- int aPeriod - göstergenin periyodu.
Göstergenin OnCalculate() fonksiyonunda, Solve() metodu parametrelerle birlikte çağrılır:
- const int aRatesTotal - OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden alınan rates_total değişkeni;
- const int aPrevCalc - OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden prev_calculated değişkeni;
- double aDataHigh[] - gösterge hesaplaması için Yüksek veri içeren tampon;
- double aDataLow[] - göstergenin hesaplanması için Düşük veriler içeren tampon;
- double & aUpper[] - göstergenin üst satırının hesaplanan değeri;
- double & aLower[] - göstergenin alt satırının hesaplanan değeri;
- double & aMiddle[] - göstergenin orta çizgisinin hesaplanan değeri.
Ek yöntemler:
- int BarsRequired() - göstergeyi hesaplamak için minimum çubuk sayısını döndürür;
- string Name() - gösterge adını içeren dizeyi döndürür.
Test_PriceChannelOnArray.mq5 dosyası, CPriceChannelOnArray sınıfını kullanma örneği içeren bir göstergedir. IncPriceChannelOnArray dosyası, terminal veri klasörünün MQL5\Include\IncOnArray klasöründe bulunmalıdır (IncOnArray klasörü oluşturulmalıdır).
Piyasa hareketini hızlandırma ve yavaşlatma eğiliminde olduğundan, düz destek ve direnç çizgileri çizmek oldukça zordur. Fiyat Kanalı göstergesi, üst ve alt sınırları dönem için maksimum ve minimum fiyat değerleri tarafından belirlenen bir kanal oluşturur.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/637
Eski güzel stokastik osilatör. Normalden farkı, aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini daha net göstermesidir.Tavşan
"Tavşan" göstergesinin değiştirilmiş versiyonu (gösterge herhangi bir döviz çifti için gerçek destek/direnç seviyelerini gösterir).
Bu kod iatr()'yi izlemez çünkü iatr() veya bu kod daha modern bir sürümdür. Bu kod, daha vahşi bir yumuşatma değil, bir tür SMA olan orijinal yumuşatmayı kullanır. İki yumuşatmanın analizi başka yerlerde fırsatlar önerebilirWilliam210.mq5 tarafından Wilder yumuşatma ile iATR() olmadan ATR
Amaç, Wilder yumuşatma ile ATR hesaplamasını gösteren bir kod göstermektir