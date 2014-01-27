请观看如何免费下载自动交易
IncDeMarkerOnArray - MetaTrader 5程序库
CDeMarkerOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算 DeMarker 值。
用法:
Init() 方法带有以下参数, 在 OnInit() 函数中调用:
- int aPeriod - 指标周期。
- ENUM_MA_METHOD aMethod - 平滑方法。
Solve() 方法带有以下参数, 在 OnCalculate() 函数中调用:
- const int aRatesTotal 是一个 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
- const int aPrevCalc - prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数;
- double aDataHigh[] - 指标计算的最高价数据缓存区;
- double aDataLow[] - 指标计算的最低价数据缓存区;
- double aP[] - 正元件的中间缓存;
- double aM[] - 负元件的中间缓存;
- double aPS[] - 平滑正元件的中间缓存;
- double aMS[] - 平滑负元件的中间缓存;
- double aDeMarker[] - 指标计算值缓存。
- int BarsRequired() - 返回指标计算的最小柱线数量;
- string Name() - 返回指标名称的线;
Test_DeMarkerOnArray.mq5 是一个简单指标, 显示 CDeMarkerOnArray 类的应用。IncDeMarkerOnArray 文件必须放在客户端的数据文件夹 MQL5\Include\IncOnArray 中 (IncOnArray 文件夹必须创建)。若要正确工作, 需要来自 IncMAOnArray 文件的 CMAOnArray 类。它可以在此 此处 发现。
Demarker 技术指标 (DeM) 基于当前周期最大值与前周期最大值的比较。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/653
IncRSIOnArray
CRSIOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算 RSI (相对强度指数) 的值。使用类的实例介绍。IncForceOnArray
此 CForceOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算强制指数。
IncRVIOnArray
CRVIOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算 RVI (相对活力指数) 的值。Test_RVIOnArray 指标作为类的例子使用。IncTrixOnArray
此 CTrixOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算三重指数均线 (TRIX)。