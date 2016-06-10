Die CDeMarkerOnArray Klasse berechnet die Werte des DeMarker Indikators im Indikator-Puffer.

Verwendung:



Init() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnInit() des Indikators aufgerufen:

int aPeriod - Indikator Periodenlänge.

- Indikator Periodenlänge. ENUM_MA_METHOD aMethod - Glättungsmethode.

Solve() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnCalculate() des Indikators aufgerufen:

const int aRatesTotal - die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate();

- die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate(); const int aPrevCalc - die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate();

- die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate(); double aDataHigh[] - Puffer mit den Hochs für die Berechnung des Indikators;

- Puffer mit den Hochs für die Berechnung des Indikators; double aDataLow[] - Puffer mit den Tiefs für die Berechnung des Indikators;

- Puffer mit den Tiefs für die Berechnung des Indikators; double aP[] - Hilfspuffer für eine positive Komponente;

- Hilfspuffer für eine positive Komponente; double aM[] - Hilfspuffer für eine negative Komponente;

- Hilfspuffer für eine negative Komponente; double aPS[] - Hilfspuffer für eine geglättete positive Komponente;

- Hilfspuffer für eine geglättete positive Komponente; double aMS[] - Hilfspuffer für eine geglättete negative Komponente;

- Hilfspuffer für eine geglättete negative Komponente; double aDeMarker[] - Puffer mit den berechneten Werten des Indikators.

int BarsRequired() - liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung;

- liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung; string Name() - liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette;

Zusätzliche Methoden:

Test_DeMarkerOnArray.mq5 ist ein Beispielindikator, der die Klasse CDeMarkerOnArray anwendet. Die Datei IncDeMarkerOnArray muss sich im Verzeichnis MQL5\Include\IncOnArray des Terminals befinden (Der Ordner IncOnArray muss ggf. erstellt werden). Die Klasse CMAOnArray aus der IncMAOnArray.mqh ist notwendig für das reibungslose Funktionieren. Sie befindet sich hier.

Der Indikator Demarker (DEM) berechnet die Relation der geglätteten Hochs und der Summe der geglätteten Hochs und Tiefs einer bestimmten Zeitspanne.