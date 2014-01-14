Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
IncDeMarkerOnArray - librería para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 919
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
La clase CDeMarkerOnArray está diseñada para calcular los valores de DeMarker a partir de los buffers del indicador.
Utilización:
El método Init() es llamado en la función OnInit(), con los parámetros siguientes:
- int aPeriod - periodo del indicador.
- ENUM_MA_METHOD aMethod - método de suavizado.
El método Solve() es llamado en la función OnCalculate() con los siguientes parámetros:
- const int aRatesTotal es la variable rates_total definida en los parámetros de la función OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variable prev_calculated definida en la función <OnCalculate();
- double aDataHigh[] - buffer con los precios High del indicador;
- double aDataLow[] - buffer con los precios Low del indicador;
- double aP[] - buffer intermedio para la componente positiva;
- double aM[] - buffer intermedio para la componente negativa;
- double aPS[] - buffer intermedio para la componente positiva suavizada;
- double aMS[] - buffer intermedio para la componente negativa suavizada;
- double aDeMarker[] - buffer con los valores calculados del indicador.
- int BarsRequired() - devuelve el número mínimo de barras para los cálculos del indicador;
- string Name() - devuelve una cadena con el nombre del indicador;
Test_DeMarkerOnArray.mq5 es un ejemplo de indicador que muestra la utilizacion de la clase CDeMarkerOnArray. El archivo IncDeMarkerOnArray debe colocarse en la carpeta MQL5\Include\IncOnArray dentro de la carpeta de datos del terminal (la carpeta IncOnArray debe crearse de forma manual). Para un funcionamiento correcto se necesita la clase CMAOnArray definida en el archivo IncMAOnArray. Se puede obtener aquí.
El Indicador Técnico Demarker (DeM) se basa en la comparación del máximo actual del periodo con el máximo del periodo anterior.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/653
Indicador de Tendencia. Hay 10 posibles variantes para promediar la línea de señal de este indicador.RBVI
La base del indicador RBVI es una característica del mercado nocturno, donde la volatilidad cae en picado debido a la disminución de la actividad en las bolsas. El indicador considera el flujo del recio y la volatilidad (mutabilidad) del mercado, lo que ayuda a obtener mejores resultados cuando el mercado está horizontal. No se recomienda utilizar el inidcador RBVI en Asesores Expertos que operan de noche.
La Eficiencia Fractal Polarizada e un indicador técnico que visualiza la eficiencia de los precios actuales de mercado.HVR
Un indicador de la fuerza de la tendencia.