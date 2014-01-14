La clase CDeMarkerOnArray está diseñada para calcular los valores de DeMarker a partir de los buffers del indicador.

Utilización:



El método Init() es llamado en la función OnInit(), con los parámetros siguientes:

int aPeriod - periodo del indicador.

- periodo del indicador. ENUM_MA_METHOD aMethod - método de suavizado.

El método Solve() es llamado en la función OnCalculate() con los siguientes parámetros:

const int aRatesTotal es la variable rates_total definida en los parámetros de la función OnCalculate();

es la variable rates_total definida en los parámetros de la función OnCalculate(); const int aPrevCalc - variable prev_calculated definida en la función <OnCalculate();

- variable prev_calculated definida en la función <OnCalculate(); double aDataHigh[] - buffer con los precios High del indicador;

- buffer con los precios High del indicador; double aDataLow[] - buffer con los precios Low del indicador;

- buffer con los precios Low del indicador; double aP[] - buffer intermedio para la componente positiva;

- buffer intermedio para la componente positiva; double aM[] - buffer intermedio para la componente negativa;

- buffer intermedio para la componente negativa; double aPS[] - buffer intermedio para la componente positiva suavizada;

- buffer intermedio para la componente positiva suavizada; double aMS[] - buffer intermedio para la componente negativa suavizada;

- buffer intermedio para la componente negativa suavizada; double aDeMarker[] - buffer con los valores calculados del indicador.

int BarsRequired() - devuelve el número mínimo de barras para los cálculos del indicador;

- devuelve el número mínimo de barras para los cálculos del indicador; string Name() - devuelve una cadena con el nombre del indicador;

Métodos adicionales:

Test_DeMarkerOnArray.mq5 es un ejemplo de indicador que muestra la utilizacion de la clase CDeMarkerOnArray. El archivo IncDeMarkerOnArray debe colocarse en la carpeta MQL5\Include\IncOnArray dentro de la carpeta de datos del terminal (la carpeta IncOnArray debe crearse de forma manual). Para un funcionamiento correcto se necesita la clase CMAOnArray definida en el archivo IncMAOnArray. Se puede obtener aquí.

El Indicador Técnico Demarker (DeM) se basa en la comparación del máximo actual del periodo con el máximo del periodo anterior.