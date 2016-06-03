IncDeMarkerOnArray

CDeMarkerOnArrayクラスは指標バッファでのデマーカー値の計算のために設計されています。

使用法：



Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。

int aPeriod - 指標期間

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

const int aRatesTotal - OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数

int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返します

追加メソッド：

Test_DeMarkerOnArray.mq5はCDeMarkerOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncDeMarkerOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。IncMAOnArrayファイルのCMAOnArrayクラスは適切な作動に必要です。ここです。

Demarkerテクニカル指標（DeM）は１つ前の期間の最大値と現在の期間の最大値の比較に基づいています。