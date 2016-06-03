コードベースセクション
ポケットに対して
ライブラリ

IncDeMarkerOnArray - MetaTrader 5のためのライブラリ

パブリッシュ済み:
アップデート済み:
incmaonarray.mqh (5.07 KB) ビュー
incdemarkeronarray.mqh (3.91 KB) ビュー
test_demarkeronarray.mq5 (3.14 KB) ビュー
CDeMarkerOnArrayクラスは指標バッファでのデマーカー値の計算のために設計されています。

使用法：

Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

  • const int aRatesTotal- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数
  • const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数
  • double aDataHigh[] - 指標計算に使われる高値のデータバッファ
  • double aDataLow[] - 指標計算に使われる安値のデータバッファ
  • double aP[] - 正の成分のための中間バッファ
  • double aM[] - 負の成分のための中間バッファ
  • double aPS[] -  平滑化された正の成分のための中間バッファ
  • double aMS[] -  平滑化された負の成分のための中間バッファ
  • double aDeMarker[] - 指標計算値バッファ
追加メソッド：
  • int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返します
  • string Name() - 指標名の文字列を返します

Test_DeMarkerOnArray.mq5はCDeMarkerOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncDeMarkerOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。IncMAOnArrayファイルのCMAOnArrayクラスは適切な作動に必要です。ここです。

Demarkerテクニカル指標（DeM）は１つ前の期間の最大値と現在の期間の最大値の比較に基づいています。

IncDeMarkerOnArray

