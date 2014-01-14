A classe CDeMarkerOnArray é projetada para calcular os valores sobre os buffers do indicador DeMarker.

Uso:

O método Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit():

int aPeriod - período do indicador.

- período do indicador. ENUM_MA_METHOD aMethod - método de suavização.

O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():

const int aRatesTotal é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate();

é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate(); const int aPrevCalc - variável prev_calculated da função OnCalculate();

- variável prev_calculated da função OnCalculate(); double aDataHigh[] - buffer com dados da Máxima (High) para calcular o indicador;

- buffer com dados da Máxima (High) para calcular o indicador; double aDataLow[] - buffer com dados da Mínima (Low) para calcular o indicador;

- buffer com dados da Mínima (Low) para calcular o indicador; double aP[] - buffer intermediário para o componente positivo;

- buffer intermediário para o componente positivo; double aM[] - buffer intermediário para o componente negativo;

- buffer intermediário para o componente negativo; double aPS[] - buffer intermediário para o componente suavizado positivo;

- buffer intermediário para o componente suavizado positivo; double aMS[] - buffer intermediário para o componente suavizado negativo;

- buffer intermediário para o componente suavizado negativo; double aDeMarker[] - o buffer com o cálculo do valor do indicador.

Métodos Adicionais:

int BarsRequired() - retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador;

- retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador; string Name() - retorna a linha com o nome do indicador;

Test_DeMarkerOnArray.mq5 é um indicador simples mostrando a aplicação da classe CDeMarkerOnArray . O arquivo IncDeMarkerOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray). A classe CMAOnArray do arquivo IncMAOnArray é necessária para o trabalho correto. Pode ser encontrado aqui.

Indicador Técnico Demarker (DeM) está baseado na comparação do período máximo em andamento (atual) com o período máximo anterior.