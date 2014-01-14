CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Bibliotecas

IncDeMarkerOnArray - biblioteca para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1050
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.07 KB) visualização
incdemarkeronarray.mqh (3.91 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
test_demarkeronarray.mq5 (3.14 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

A classe CDeMarkerOnArray é projetada para calcular os valores sobre os buffers do indicador DeMarker.

Uso:

O método Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit():

O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():

  • const int aRatesTotal é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - variável prev_calculated da função OnCalculate();
  • double aDataHigh[] - buffer com dados da Máxima (High) para calcular o indicador;
  • double aDataLow[] - buffer com dados da Mínima (Low) para calcular o indicador;
  • double aP[] - buffer intermediário para o componente positivo;
  • double aM[] - buffer intermediário para o componente negativo;
  • double aPS[] - buffer intermediário para o componente suavizado positivo;
  • double aMS[] - buffer intermediário para o componente suavizado negativo;
  • double aDeMarker[] - o buffer com o cálculo do valor do indicador.

Métodos Adicionais:

  • int BarsRequired() - retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador;
  • string Name() - retorna a linha com o nome do indicador;

Test_DeMarkerOnArray.mq5 é um indicador simples mostrando a aplicação da classe CDeMarkerOnArray . O arquivo IncDeMarkerOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray). A classe CMAOnArray do arquivo IncMAOnArray é necessária para o trabalho correto. Pode ser encontrado aqui.

Indicador Técnico Demarker (DeM) está baseado na comparação do período máximo em andamento (atual) com o período máximo anterior.

IncDeMarkerOnArray

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/653

NRTR Color Line NRTR Color Line

NRTR é indicador Nick Rypock Trailing Reverse.

SVS_Trend SVS_Trend

Indicador de Tendência. Este indicador permite selecionar um tipo de suavização dentre as dez versões disponíveis.

Waddah_Attar_Hidden_Levels Waddah_Attar_Hidden_Levels

Níveis de suporte e resistência desenhados nos gráficos diário.

Eficiência Fractal Polarizada Eficiência Fractal Polarizada

A Eficiência Fractal polarizada é um indicador técnico que exibe a atual eficiência dos preços de mercado.