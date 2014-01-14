Participe de nossa página de fãs
IncDeMarkerOnArray - biblioteca para MetaTrader 5
A classe CDeMarkerOnArray é projetada para calcular os valores sobre os buffers do indicador DeMarker.
Uso:
O método Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit():
- int aPeriod - período do indicador.
- ENUM_MA_METHOD aMethod - método de suavização.
O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():
- const int aRatesTotal é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variável prev_calculated da função OnCalculate();
- double aDataHigh[] - buffer com dados da Máxima (High) para calcular o indicador;
- double aDataLow[] - buffer com dados da Mínima (Low) para calcular o indicador;
- double aP[] - buffer intermediário para o componente positivo;
- double aM[] - buffer intermediário para o componente negativo;
- double aPS[] - buffer intermediário para o componente suavizado positivo;
- double aMS[] - buffer intermediário para o componente suavizado negativo;
- double aDeMarker[] - o buffer com o cálculo do valor do indicador.
Métodos Adicionais:
- int BarsRequired() - retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador;
- string Name() - retorna a linha com o nome do indicador;
Test_DeMarkerOnArray.mq5 é um indicador simples mostrando a aplicação da classe CDeMarkerOnArray . O arquivo IncDeMarkerOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray). A classe CMAOnArray do arquivo IncMAOnArray é necessária para o trabalho correto. Pode ser encontrado aqui.
Indicador Técnico Demarker (DeM) está baseado na comparação do período máximo em andamento (atual) com o período máximo anterior.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/653
