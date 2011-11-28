CodeBaseРазделы
Библиотеки

IncDeMarkerOnArray - библиотека для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
1824
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.28 KB) просмотр
incdemarkeronarray.mqh (3.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
test_demarkeronarray.mq5 (3.14 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс

Класс CDeMarkerOnArray предназначен для расчета значений индикатора DeMarker по индикаторным буферам.

Применение:

В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

  • const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
  • double aDataHigh[] - буфер с данными High для расчета индикатора;
  • double aDataLow[] - буфер с данными Low для расчета индикатора;
  • double aP[] - промежуточный буфер для положительного компонента;
  • double aM[] - промежуточный буфер для отрицательного компонента;
  • double aPS[] - промежуточный буфер для сглаженного положительного компонента;
  • double aMS[] - промежуточный буфер для сглаженного отрицательного компонента;
  • double aDeMarker[] - буфер с рассчитанным значением индикатора.
Дополнительные методы:
  • int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;
  • string Name() - возвращает строку с именем индикатора;

Файл Test_DeMarkerOnArray.mq5 - это индикатор с примером использования класса CDeMarkerOnArray. Файл IncDeMarkerOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать). Для работы этого класса требуется класс CMAOnArray из файла IncMAOnArray, находится здесь.

Технический Индикатор Демарка (DeMarker, DeM) строится на основе сопоставлений максимумов текущего и предыдущего баров.

IncDeMarkerOnArray

