Класс CDeMarkerOnArray предназначен для расчета значений индикатора DeMarker по индикаторным буферам.



Применение:



В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:

int aPeriod - период индикатора.

- период индикатора. ENUM_MA_METHOD aMethod - метод сглаживания.

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();

- переменная rates_total из параметров функции OnCalculate(); const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();

- переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate(); double aDataHigh[] - буфер с данными High для расчета индикатора;

- буфер с данными High для расчета индикатора; double aDataLow[] - буфер с данными Low для расчета индикатора;

- буфер с данными Low для расчета индикатора; double aP[] - промежуточный буфер для положительного компонента;

- промежуточный буфер для положительного компонента; double aM[] - промежуточный буфер для отрицательного компонента;

- промежуточный буфер для отрицательного компонента; double aPS[] - промежуточный буфер для сглаженного положительного компонента;

- промежуточный буфер для сглаженного положительного компонента; double aMS[] - промежуточный буфер для сглаженного отрицательного компонента;

- промежуточный буфер для сглаженного отрицательного компонента; double aDeMarker[] - буфер с рассчитанным значением индикатора.

int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;

- возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора; string Name() - возвращает строку с именем индикатора;

Дополнительные методы:

Файл Test_DeMarkerOnArray.mq5 - это индикатор с примером использования класса CDeMarkerOnArray. Файл IncDeMarkerOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать). Для работы этого класса требуется класс CMAOnArray из файла IncMAOnArray, находится здесь.

Технический Индикатор Демарка (DeMarker, DeM) строится на основе сопоставлений максимумов текущего и предыдущего баров.