EA "GREATAVERAGER" - AYARLAR
Diğer

EA "GREATAVERAGER" - AYARLAR

14 Mart 2024, 11:25
Mikhail Sergeev
Mikhail Sergeev
0
102

İndir "EA GreatAverager": https://www.mql5.com/tr/market/product/108774



Uzman ilk ayarları gerektirmez. Uzmanı EURUSD H1 programına ayarlamanız ve gerekirse para yönetimi rejiminizi değiştirmeniz yeterlidir.


  • Riskten korunma imkanı olan bir hesap türü kullandığınızdan emin olun.
  • 100'den itibaren kaldıraç.
  • Hesabın para birimi herhangi biri.
  • Minimum depozito 200 usd, standart ayarlarda önerilen değer 500 usd'dir.
  • Uzman, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, USDJPY döviz çiftleri üzerinde çalışmak üzere tasarlanmıştır.
  • H1 zaman dilimini kullanın.
  • Strateji test cihazındaki simülasyon modu OHLC M1 olmalıdır.


Uzman parametreleri:

  • Mode selection - Çoklu para birimi tam otomatik çoklu para birimi modu veya yalnızca bir programda çalışma.
  • MM selection - Para yönetimi seçimi. "MANUEL": Kapsamı seçmek için "MANUEL ayar ilk sipariş çok" parametresi kullanılır. "Minimum": Mümkün olan en düşük hacim. "Muhafazakar": Yeniden yatırımı kullanan muhafazakar (0.01) strateji. "Standart": Yeniden yatırımı kullanan standart (0.02) strateji. "Agresif": Yeniden yatırımı kullanan agresif (0.03) strateji. "Kumar"” Yeniden yatırım kullanan çok agresif (0.05) bir strateji.
  • Switch - İşlemler için izin verilen yönlerin seçilmesi.
  • OnlySupport - Yeni pozisyon serilerinin açılmasının yasaklanması. Serideki ilk anlaşma açılmayacak. Halihazırda açık olan pozisyonlar, yeni ortalama alım satımların açılması uygulanarak devam edecektir.
  • Percent TP target - Standart (uzmana gömülü) değerin yüzdesi olarak kar marjı.
  • StopLoss in points - Noktalarda durdurma.
  • MANUAL setting first order lot - Serideki ilk anlaşmanın lot hacmi. Yalnızca “MM selection = MANUAL” ile kullanılır. Parametre değerleri negatifse: sabit lot olarak kullanılır (Örnek: “MANUEL ayar ilk sipariş lot” = -0.01 işlem 0.01 lot ile açılacaktır). Parametrenin değerleri pozitifse: Depozitonun 1000 $ 'lık hacmi belirtilir (Örnek: “ilk sipariş miktarını manuel olarak ayarlama” = 0.04, hesapta 2000 $, işlem 0.08 lot hacmiyle açılacaktır).
  • Magic Number - Uzmanın sihirli numarası.
  • Slippage - İzin verilen kayma.
  • Swap limit - İzin verilen minimum takas.
#uzman danışman, EA, martingale, ortalama alma, GreatAverager, parametreler, ayarlar, çoklu para biri