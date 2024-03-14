EA "GREATAVERAGER" - AYARLAR

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İndir "EA GreatAverager": https://www.mql5.com/tr/market/product/108774
Uzman ilk ayarları gerektirmez. Uzmanı EURUSD H1 programına ayarlamanız ve gerekirse para yönetimi rejiminizi değiştirmeniz yeterlidir.
- Riskten korunma imkanı olan bir hesap türü kullandığınızdan emin olun.
- 100'den itibaren kaldıraç.
- Hesabın para birimi herhangi biri.
- Minimum depozito 200 usd, standart ayarlarda önerilen değer 500 usd'dir.
- Uzman, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, USDJPY döviz çiftleri üzerinde çalışmak üzere tasarlanmıştır.
- H1 zaman dilimini kullanın.
- Strateji test cihazındaki simülasyon modu OHLC M1 olmalıdır.
Uzman parametreleri:
- Mode selection - Çoklu para birimi tam otomatik çoklu para birimi modu veya yalnızca bir programda çalışma.
- MM selection - Para yönetimi seçimi. "MANUEL": Kapsamı seçmek için "MANUEL ayar ilk sipariş çok" parametresi kullanılır. "Minimum": Mümkün olan en düşük hacim. "Muhafazakar": Yeniden yatırımı kullanan muhafazakar (0.01) strateji. "Standart": Yeniden yatırımı kullanan standart (0.02) strateji. "Agresif": Yeniden yatırımı kullanan agresif (0.03) strateji. "Kumar"” Yeniden yatırım kullanan çok agresif (0.05) bir strateji.
- Switch - İşlemler için izin verilen yönlerin seçilmesi.
- OnlySupport - Yeni pozisyon serilerinin açılmasının yasaklanması. Serideki ilk anlaşma açılmayacak. Halihazırda açık olan pozisyonlar, yeni ortalama alım satımların açılması uygulanarak devam edecektir.
- Percent TP target - Standart (uzmana gömülü) değerin yüzdesi olarak kar marjı.
- StopLoss in points - Noktalarda durdurma.
- MANUAL setting first order lot - Serideki ilk anlaşmanın lot hacmi. Yalnızca “MM selection = MANUAL” ile kullanılır. Parametre değerleri negatifse: sabit lot olarak kullanılır (Örnek: “MANUEL ayar ilk sipariş lot” = -0.01 işlem 0.01 lot ile açılacaktır). Parametrenin değerleri pozitifse: Depozitonun 1000 $ 'lık hacmi belirtilir (Örnek: “ilk sipariş miktarını manuel olarak ayarlama” = 0.04, hesapta 2000 $, işlem 0.08 lot hacmiyle açılacaktır).
- Magic Number - Uzmanın sihirli numarası.
- Slippage - İzin verilen kayma.
- Swap limit - İzin verilen minimum takas.