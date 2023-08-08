AW CANDLE TIME GÖSTERGESİ, TALİMATI VE AÇIKLAMASI.

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Bu kılavuzda, göstergenin tüm giriş ayarlarını analiz edeceğiz. Genel olarak giriş ayarları, her biri gruplanmış tematik ayarlar içeren tematik bloklara bölünmüştür. Böyle bir gruplandırma, bunun veya bu ayarın nerede olduğunu hızlı bir şekilde bulmanızı sağlar.

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Avantajlar:



Gösterge, tüccarın rahatlığı için görsel bileşeni özelleştirmenize izin veren çok çeşitli ayarlara sahiptir.

Geçerli zaman diliminde mumun sonuna kadar olan süreyi ve iki ek zaman diliminde mumun sonuna kadar olan süreyi gösteren bir eklenti gösterimi.

AW Supertrend çok zaman dilimli trend göstergesi yerleşiktir ve zaman dilimlerinin metin etiketlerini yönlerinin renkleriyle renklendirir.

Aracının mevcut sunucu saatinin grafik üzerindeki konuma göre değiştirilebilir ve ayarlanabilir yazı tipi boyutu ile gösterilmesi.













Eleman düzenlemesinin esnek düzenlemesi. Ekran, mevcut fiyatın yanında veya giriş ayarlarında uygun şekilde ayarlanan grafiğin herhangi bir köşesinde yapılandırılabilir.





Yerleşik sesli bildirim ve mum değiştirmeden önceki sürenin ek renklendirilmesi, giriş değişkenlerinde saniye sayısı ayarlanabilir.

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Strateji:



1) Trend filtreleme

AW Mum Süresi göstergesi, yerleşik bir trend göstergesi ile bir mumun sonuna kadar çok zaman çerçeveli bir zamanlayıcıdır. AW Supertrend göstergesini, yalnızca belirli bir zaman diliminde mumun sonuna kadar geçen süreyi değil, aynı zamanda çok zaman dilimli bir biçimde trendin yönünü de göstermek için oluşturduk.

2) Mumların yönü yükseliş / düşüş

Gösterge, farklı zaman dilimlerinde mumun yönüne bağlı olarak metin etiketlerini yeniden boyamak için yerleşik bir işleve sahiptir. Yani, yükseliş mumları için bir etiket rengi ve düşüş mumları için başka bir etiket rengi. Böylece gösterge, diğer zaman dilimlerindeki mumların yönünü gösterebilir.





3) Filtreleme yok

Temel olarak gösterge, mumun sonuna kadar geçen süre için tam olarak bir zamanlayıcı olarak oluşturuldu ve gerekirse yalnızca bu minimum işlevselliği kullanabilir. Trendin veya sunucu saatinin çoklu zaman diliminde görüntülenmesine gerek yoksa giriş ayarlarında değiştirin.

4) Zaman çerçevesinin değiştirilmesi

Ek olarak, üst ve alt metin etiketlerini görüntülemek için M1'den MN1'e kadar bir zaman aralığı seçme özelliği yerleşiktir.

Üst ve alt metin etiketlerini görüntülerken zaman dilimini değiştirmek tüm çalışma seçenekleri için kullanılabilir: filtreleme olmadan, trend filtrelemeyle ve mum çubuğu yönüne göre filtrelemeyle. Böylece, M30'da giriş noktalarını tanımlayarak bu zaman çerçevelerinden trend yönü filtrelemeyi kullanmak için göstergeyi M30'da çalıştırmak ve örneğin H4 ve D1'de çok zaman çerçeveli öğeleri çalıştırmak mümkündür.

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Giriş ayarları bölümleri:



Ana ayarlar

Ana - Göstergenin ana ayarlarının bölümü. Ana konum ve strateji ayarları burada bulunur.

Candle_Time_Location - Mum süresinin sonuna kadar zaman damgalarının konumu, aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- Grafiğin sol üst köşesindeki konum.

- Grafiğin sağ üst köşesindeki konum.

- Grafiğin sol alt köşesindeki konum.

- Grafiğin sağ alt köşesindeki konum.

- Grafikte mevcut fiyatın sağındaki konum.

Trend_Strategy - Metin etiketlerini yeniden renklendirme stratejisi, aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- Metin etiketlerinin yeniden renklendirilmesi yok.

- Etiketleri yükseliş/düşüş mum yönüne göre yeniden renklendirin.

- Etiketleri AW Supertrend göstergesine göre trendin yönüne göre yeniden renklendirin.

Show_Server_Time - Etiketin sunucu saatiyle birlikte görüntülenmesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Sunucu_Zamanı_Konumu - Sunucu saatini gösteren metin etiketinin konumu. Grafiğin dört köşesinden birinde olabilir.

Mum Zamanı

Candle_Time - Geçerli zaman çerçevesinin mumunun sonuna kadar zaman damgasını ayarlamak için bölüm.

Show_used_trend_mode_in_this_label - Seçilen trend modunu bu etikette gösterir veya göstermez. Etkinleştirilirse, Ana Ayarlar'da ilgili ayar seçildiğinde mum çubuğunun eğilimi veya yönü işaret üzerinde görüntülenecektir.

Font_Size - Geçerli zaman çerçevesinin mumunun sonuna kadar metin zaman damgası için yazı tipi boyutu.

Üst Zaman

Upper_Time - Çok zamanlı çalışma için üst etiket ayarları bölümü. Ek bir zaman diliminde mumun sonuna kadar olan süreyi görüntüler. Çok zaman dilimli zaman ve trend filtreleme için kullanılabilir.

Show_Upper_Time_Text - Ek zaman çerçevesinin üst etiketinin görüntülenmesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Upper_Timeframe - Üst etiket için zaman çerçevesi seçimi. İki ayar seçeneği vardır:

- En yakın üst zaman dilimini göster. Örneğin, göstergeyi H1'de başlattınız, en yakın üst H4 olacaktır. Göstergeyi M1'de başlattıysanız, en yakın olan M5 olacaktır. Bu ayarla, daha yüksek bir zaman dilimi olmadığı için, MH1 zaman çerçevesi başlatıldığında ek zaman çerçevesinin üst etiketi otomatik olarak gizlenecektir.

Listeden bir zaman çerçevesi seçerek, M1'den MH1'e (dahil) kadar seçenekler mevcuttur.

Show_used_trend_mode_in_this_label - Seçilen trend modunu bu etikette gösterir veya göstermez. Etkinleştirilirse, Ana Ayarlar'da ilgili ayar seçildiğinde mum çubuğunun eğilimi veya yönü işaret üzerinde görüntülenecektir.

Font_Size - Mumun sonuna kadar üst metin zaman damgası için yazı tipi boyutu.

Angle_upper_label - "Mum Saati Konumu" = "Fiyatta" görüntüleme modunda üst etiketin orta etikete göre eğim açısı.

Alt_Zaman

Lower_Time - Çok zamanlı çalışma için alt etiket ayarları bölümü. Ek bir zaman diliminde mumun sonuna kadar olan süreyi görüntüler. Ek filtreleme için üst etiketin yanı sıra kullanılabilir.

Show_Lower_Time_Text - Ek zaman çerçevesinin alt etiketinin görüntülenmesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Lower_Timeframe - Görüntülenecek bir zaman çerçevesi seçme. İki ayar seçeneği vardır:

- Geçerli olana göre en yakın daha küçük zaman çerçevesi. Yani, H1 üzerinde çalışmak için etiket M30'daki verileri gösterecektir. D1 üzerinde çalışmak için, etiket H4'teki verileri gösterecek ve alt etiket için geçerli olana göre zaman çerçevesini otomatik olarak değiştirecektir. M1'de başlatıldığında etiket otomatik olarak gizlenecektir, çünkü M1 ticaret terminalinde önceden yüklenmiş zaman çerçevelerinin en küçüğüdür.

Listeden bir zaman çerçevesi seçerek, M1'den MH1'e (dahil) kadar seçenekler mevcuttur.

Show_used_trend_mode_in_this_label - "Trend_Strategy" içinde seçilen trend stratejisine göre onay işareti metin renginin yeniden renklendirilmesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Yazı Boyutu - Mumun sonuna kadar alt metin zaman damgası için yazı tipi boyutu.

Angle_lower_label - "Candle_Time_Location" = "At_the_price" görüntüleme modunda alt işaretin orta işarete göre eğim açısı.

Supertrend_Settings

Supertrend_Settings - AW SuperTrend göstergesine göre trendin yönünü görüntüleme yeteneği, mumun sonuna kadar olan süre göstergesine yerleştirilmiştir. Giriş ayarlarının bu bölümü, trend göstergesinin tüm ayarlarını içerir. Bu gösterge, AW Candle Time yerleştirilmiştir ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın onun içinde çalışacaktır. Bu ürün ayrıca bağımsız bir gösterge olarak da mevcuttur ve tarafımızdan ücretsiz olarak sağlanmaktadır. AW SuperTrend sayfasına bir bağlantı bu makalenin altında yer alacaktır.

_Period_ - Trend göstergesinin periyodu. Sinyal hassasiyetinin ana ayarıdır. Değer ne kadar küçük olursa, yeni bir trend o kadar hızlı tespit edilir, ancak aynı zamanda daha kısa vadeli dalgalanmalar ve düzeltmeler yeni sinyaller olarak algılanır. Değer ne kadar yüksek olursa, gösterge piyasa gürültüsüne o kadar az maruz kalır ve o kadar az sinyal verir.

_Multiplier_ - Trend göstergesinin çarpanı. Sinyal hassasiyetinin ikinci ayarı. Daha fazla - filtreleme daha derin. Çoğu durumda - ile hassasiyeti ayarlayarak varsayılan değeri kullanabilirsiniz. dönem.

Max_bars_for_calculation - Mevcut trend yönünün hesaplanacağı mum sayısı. Çoğu durumda - varsayılan değeri kullanabilirsiniz.

Uyarılar

Alerts_Settings - Gösterge, mevcut mumun yaklaşan kapanış zamanı hakkında yerleşik sesli bildirimlere sahiptir, bu bildirimler, mum kapanmadan önce belirli bir süre etkinleştirilecek ve ayrıca onlara ayrı bir ses sinyali verecek şekilde yapılandırılabilir.

Sound_alert - Yeni bir mumun sesli bildirimini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Seconds_before_new_candle_for_alert - Sesli bildirim göndermek için yeni bir mumun başlamasından kaç saniye önce.

Custom_alert_sound - Bu değişken, uyarılar için özel ses ayarlamanıza olanak tanır. Terminal kitaplığında, bildirimler için sesi seçebileceğiniz çeşitli ses dosyaları vardır. Bu değişkende herhangi bir değer yoksa varsayılan değer başlatılır, yani bu değişken gereksiz yere değiştirilemez.

Last_Seconds

Last_Seconds_Settings - Mumların yeniden boyanmasını mumun kapanma saatinden önce belirli bir süre için ayarlama bölümü. Mumun kapanışından belirli bir süre önce, mumun kapanış saatinin yaklaştığını belirtmek için metin etiketleri daha parlak renklerle renklendirilebilir.

Painted_last_seconds - Mumun bitiminden önce mumun bitiminden önce belirli bir aralık için metin etiketlerinin yeniden boyanmasını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Last_seconds_for_paint - Metin etiketlerini daha parlak renklerde yeniden boyamak için mumun bitiminden kaç saniye önce.

up_color_last_seconds - Bir yükseliş için daha parlak bir renk.

Down_color_last_seconds - Bir düşüş trendi için daha parlak bir renk.

Grafik

Graphics_Settings - Gösterge grafiklerini, dolguyu, renkleri ve önekleri ayarlamak için bölüm.

Font_Size - Metin etiketleri için yazı tipi boyutu.

_Color_ - Metin etiketleri için birincil renk.

Up_color - Bir yükseliş veya yükseliş mumu için birincil renk.

Down_color - Düşüş trendi veya düşüş mumu için ana renk.

X_Server_Time - Sunucu zaman damgası için yatay konum.

Y_Server_Time - Sunucu zaman damgası için dikey konum.

X_Time - Mumun sonuna kadar zaman damgası için yatay girinti (grafiğin köşelerinde bulunduğunda).

Y_Time - Mumun sonuna kadar zaman damgası için dikey sapma (grafiğin köşelerinde bulunduğunda).

Y_offset_between_Time_labels - Mumun sonuna kadar zaman damgaları arasında girinti (tablonun köşelerinde bulunduğunda).

Upper_prefix_text - Üst metin için metin öneki.

Lower_prefix_text - Alt metin için metin öneki.

X_offset_in_candles - Mumun sonuna kadar zaman damgaları için mumlardaki yatay girinti (mevcut fiyatın yakınında bulunduğunda).

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