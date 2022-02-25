Best Midnight Scalper'ın kopyası

Pazardaki en yüksek puanlı gece yarısı yüzücülerinden birinden kopyalanan yeni EA oluşturma sürecine ilişkin ilk görüş. Piyasadaki en popüler Uzman Danışmanları kopyalama fikri hakkında daha fazla bilgi için orada okuyabilirsiniz: “Copy The Best Trading Robots”.





Şimdi Trading Robot, ticaret test sürecini yaşamakta...







... ve en iyi ticaret çiftlerini bulmak için analizler de devam ediyor.







Açıklamalar üzerinde çalışmaya başlıyorum. Bazı test resimleri oluşturulur...







Çeviri sürecinde...





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"4you Trading Robots" markası altındaki bir sonraki ürün piyasaya çıktı! Twilight Wolf







