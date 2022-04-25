Otomatik ticaret sistemlerinin özellikleri

Tünaydın!



Otomatik ticaret sistemleri, otomatik olarak yürütülecek bir pozisyona girmek ve çıkmak için belirli kurallar belirlemenize izin verir.

Böylece sistem, kullanıcının koyduğu kurallara dayalı olarak satış veya satın alma fırsatları arayışında piyasayı analiz edecektir.

Otomatik ticaret sistemlerinin bazı özellikleri:

Sistem reaksiyonu.

Bir insan için karmaşık olabilen eylemler, bir robot tarafından milisaniyeler içinde hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilir. Belirli bir stratejiye göre piyasaya giriş ve çıkış anında gerçekleşirse, ticaretin sonucu büyük ölçüde değişebilir.

Günümüzün değişken piyasa koşullarında, hızlı sistem tepkisi, küçük bir kayıp ile yıkıcı bir kayıp arasındaki anahtar olabilir.

Çoklu görev.

Robotlar birçok faktörü hesaba katabilir: varlık fiyat çizelgeleri, işlem süresi, spread ve hatta siyasi olaylar - algoritmalarına dahil olan her şey.

Duygu eksikliği.

İnsanlar genellikle kaybetme korkusundan veya açgözlülükten hata yapar, daha fazla kar elde etmeyi umarak bir pozisyonda otururlar. Otomatik ticaret sistemleri, kesinlikle algoritmaya göre ticaret yaptıkları için bu olumsuz faktörleri ortadan kaldırır. Dedikleri gibi, robotun midesi acıtmaz.

Risklerin dağılımı.

Otomatik alım satım sistemleri, farklı stratejiler kullanarak aynı anda birden fazla hesap takas edebilir, birden fazla piyasayı izleyebilir, birden fazla enstrüman takas edebilir ve birden fazla pozisyonu kontrol edebilir. Bu nedenle, birçok enstrüman arasında çeşitlilik vardır.

tahmin edilebilirlik

Ticaret robotunun bir pozisyon açtığı ana kadar, sistem, kaybedilen bir ticaret durumunda kayıpları sınırlamak için parametreleri ve ticaret karlı ise kâr alma seviyesini ayarlar.

Robot tam olarak kodunda yazılanı yapar. Böylece sistem geçmiş veriler üzerinde kolayca test edilebilir, bu da stratejinin gelecekte beklenebilecek ortalama kar zarar gibi olasılıklarını belirlemenize olanak tanır.

Son yıllarda, ticaret robotları giderek daha fazla popülerlik kazanıyor. Her tüccar manuel olarak tüm gün boyunca monitörde oturmak istemez. gibi para kazandıran güvenilir bir yazılım ürünü kullanmak çok daha kolay ve doğru. Rahatlayın ve Hayal Edin EA .

neden kullanmanızı tavsiye ederim Rahatlayın ve Hayal Edin EA ?

Sistem, GBPUSD, EURUSD, EURGBP M5 ana döviz çiftlerinde işlem yapmak için sessiz geceyi kullanır.

Sistem, komisyoncu kaymasını ve spreadleri kontrol eder, geniş bir spread filtresine ve güçlü bir haber filtresine sahiptir.

Çalışma algoritması, aracınızın saat diliminin ofsetini otomatik olarak belirlemenize ve gerçek zamanlı olarak buna ayarlamanıza olanak tanır.

Her ticaretin sabit bir koruyucu durdurma kaybı ve otomatik kar takibi vardır.

Strateji, pozitif kayma elde etmenize ve komisyoncu sunucusuna hemen sipariş vermenize olanak tanıyan Limit türünde bekleyen emirleri kullanır.

SET dosyaları :