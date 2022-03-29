Chill and Dream

Herkese merhaba!

Döviz piyasasındaki çoğu ticaret sistemi, kâr elde etmek için çok fazla risk kullanır.

Bu tür sistemler genellikle bir Izgara veya Martingale stratejisi içerir. Piyasa bu tür sistemlerle dolu.

Döviz piyasası temel olarak çoğunlukla otomatik sistemlerden ve robotlardan oluşmaktadır.

Bu böyledir, çünkü robotun psikolojisi yoktur ve işte hiç yorulmaz. Robotlar çok hızlı ve hassastır ve stratejinizi her zaman geçmiş alıntılardan kontrol edebilirsiniz.

Neyse ki, MT5 için böyle bir şeyimiz var ve bunları sonuna kadar kullanıyoruz.

Izgara veya Martingale stratejisi, trendde her zaman yanlış bir isabet olduğunu varsayar, bu sistemler her zaman depozitonuzu bozabilir ve bu ölümcül olacaktır.

Piyasada her zaman gürültü olduğundan ve piyasa genellikle pozisyonlarına geri döndüğünden, kademeli olarak kar elde etme olasılıkları yüksektir.

Ancak güçlü bir haber veya ekonomik anlamda büyük bir değişiklik olduğu anda piyasa buna tepki verecektir.

Örneğin, Petrol veya Altın için son olayları ele alalım, piyasalar dolar enflasyonundaki artışa tepki gösterdi, tıpkı dolar endeksinin kendisinin Ukrayna'da askeri bir çatışmanın ortaya çıkmasına tepki vermesi gibi.

Ayrıca, örneğin, dolar veya sterlin karşısında Japon yeninin bir grafiğini açabilirsiniz, tüm bu olaylar yatırımcıların yene karşı olumsuz bir tavır almasına neden oldu, güven keskin bir şekilde düştü ve bu para biriminin endeksi keskin bir şekilde düştü.

Tüm bu olaylar, Grid veya Martingale kullanan kullanıcıların ceplerini ve mevduatlarını çok zorluyor çünkü. piyasa geri gelmiyor.

Tek soru, mevduatınızın böyle bir yüke dayanıp dayanamayacağı ve daha önce ne kadar ciddi riskler kullandığınızdır.

Birçoğu, bu gibi durumlarda konum kilitlemeyi kullanmanın daha iyi olduğunu söyleyecektir. Ancak, böyle bir pozisyonu kendiniz manuel olarak kapatmışsınız gibi, bu her zaman bir başarısızlıktır.

Kilitleme, yalnızca tasarruf komisyonlarınızı ve takaslarınızı artırır ve zamanla daha fazla para alır.

Bu nedenle, Izgaraları veya Martingalleri asla kullanma eğiliminde değiliz (benim için artık ikisi aynı şey)

Bu nedenle Chill&Dream sistemi bu tür bir stratejiyi asla kullanmaz.

Ana amaç, uzun vadeli ve kademeli kar elde etmektir. Milyoner olmak için acelemiz yok. Bu, her zaman rahatlayabileceğimiz ve depozito konusunda endişelenmeyeceğimiz sakin ve gece pazarı.

Her zaman sabit bir SL'miz var ve sadece TP seviyesini değiştirerek trendi takip ediyoruz. Bütün bunlar, gece piyasa koşullarını etkin bir şekilde kullanmanızı sağlar.

Ayrıca, zaten yerleşik bir haber filtremiz, büyük bir yayılma filtremiz var, tüm bunlar, dünyadaki her şey çok huzursuzken mevcut piyasa koşullarında bile sakince ticaret yapmanızı sağlar.

Bugüne kadar, bizim için üç döviz çifti mevcuttur ve bunlar her bir döviz çifti için üç ayrı ayardır.

Risk parametresi, izin verilen maksimum düşüşü belirlemenizi sağlar. Bu sadece ek korumadır, piyasa asla bu değerlere ulaşamaz.

Aslında, düşüş, kullandığımız risk seviyesinden 3 kat daha azdır.

Bu nedenle, kâr ve zarar oranı her zaman çok iyidir, yaklaşık 3'e 1'dir. Bu aynı zamanda gerçek kotasyonlar ve spreadler üzerinde test yapılırken yüksek ProfitFactor seviyesi ile de kanıtlanır.

Tecrübelerime göre, en doğru pozisyonlara sahip olmak için her zaman düşük spreadli brokerleri kullanmanızı tavsiye ederim.

Bir komisyoncu seçerken iyi tavsiyeler almak için kişisel olarak bana yazın.

Ayrıca, düşük bir ping kullanmanıza gerek yoktur, çünkü bekleyen siparişler zaten aracınızın sunucusunda olacaktır.



