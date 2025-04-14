MACD Ayrışması - MT5 Platformunuzda Şiddetli Bir Güç

Sana özel olarak geliştirilmiş gösterge “Divergence Bomber” ile tanış — MACD uyumsuzluk stratejisine dayanan, hepsi bir arada bir profesyonel trade sistemi.



Teknik analizle çalışan trader’lar için adeta bir gizli silah.

Amacı mı? Fiyat ile MACD arasındaki uyumsuzlukları (divergence) otomatik olarak tespit eder, ve yüksek doğruluk oranına sahip al/sat sinyalleri üretir (push bildirim desteği dahil).

Sinyallerin ortalama doğruluğu %98’in üzerinde — yani bu gösterge, sana gerçek bir edge (avantaj) kazandırır. Detayları ve canlı kullanımı görmek istersen, sayfadaki tanıtım videosunu mutlaka izle.





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Sistem aynı zamanda profesyonel risk yönetimi altyapısına sahip: Otomatik Stop Loss emirleri ve drawdown durumunda dinamik pozisyon kapatma özelliği ile tam kontrol sende.

Bu indikatörü satın alan herkese aşağıdaki premium araçlar tamamen ücretsiz olarak sunulmaktadır:

Bomber Utility – Tam otomatik çalışan bir trade asistanı. SL/TP’yi kendi yerleştirir, pozisyonları takip eder ve stratejiye göre kapatır. Sadece işlemi açarsın, geri kalanını o halleder.

Birçok farklı enstrüman için optimize edilmiş hazır ayar dosyaları (set dosyaları)

Bomber Utility için üç farklı risk modu: “Minimum Risk”, “Dengeli Risk”, “Bekle-Gör Stratejisi” — piyasa yapısına göre anında geçiş yapabilirsin

Kurulumdan canlı işlemlere kadar her aşamayı gösteren adım adım video eğitimi

Dikkat: Tüm bu bonuslara ulaşabilmek için MQL5 platformu üzerinden satıcıya özel mesaj yoluyla ulaşman gerekiyor.

Divergence Bomber’ın Teknik Özellikleri:

Desteklenen pariteler: AUDCAD, AUDCHF, AUDSGD, AUDUSD, CADCHF, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURNZD, EURSGD, EURUSD, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, NZDCAD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDSGD

Önerilen zaman dilimleri: M15, H1, H4

Zaman dilimi ne kadar yüksekse, sinyaller o kadar net ve hareket potansiyeli o kadar büyük olur.

İşlem saatleri: 7/24 aktif, kesintisiz piyasa takibi — piyasa uyumaz, senin sistemin de uyumasın.

Minimum başlangıç sermayesi: 100 USD’den itibaren



