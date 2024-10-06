EXP COPYLOT İşlem Kopyalayıcı. Herhangi bir forex hesabındaki işlemleri MT4-MT5 arasında kopyalar.

COPYLOT

Exp - COPYLOT - MetaTrader için işlem kopyalayıcı. Herhangi bir forex hesabındaki işlemleri kopyalar.

МТ4↔️МТ4, МТ5↔️МТ5, МТ4↔️МТ5, МТ5↔️МТ4 arasındaki işlemleri kopyalayan en iyi kopyalayıcılardan biri.

Benzersiz kopyalama algoritması, ana hesaptaki tüm işlemleri müşteri hesabınıza tam olarak kopyalar.

Ürün, aynı zamanda yüksek işlem hızı ve hataların etkili bir şekilde yönetilmesiyle de dikkat çeker.

Güçlü bir özellik seti sunar.

Program, birden fazla terminal bağlantısında çalıştırılabilir.

Bunu birçok hesabınızdaki işlemleri eşitleyici olarak kullanın; bir hesapta işlem yapın, - COPYLOT diğer terminallere işlemlerinizi kopyalar.

diğer terminallere işlemlerinizi kopyalar. Kapatılmış bir hesaptan, Yatırımcı şifresi ile açılmış bir hesaptan kopyalayın;

DEMO hesaptan gerçek hesaba kopyalayın;









Bağlantılar:



MT4 Copylot İstemcisi - İstemci terminalinde kurulan kopyalama istemcisi, işlemleri kopyalamak için kullanılır.

MT4 Copylot Master - Ana terminalde kurulan kopyalama masteri, işlemleri diğer terminallere kopyalar.

MT5 Copylot İstemcisi - MT5 terminalinde kurulan kopyalama istemcisi, işlemleri kopyalar.

MT5 Copylot Master - Ana terminalde kurulan kopyalama masteri, işlemleri diğer terminallere kopyalar.

COPYLOT DEMO + PDF İndir

COPYLOT programımız hakkında daha fazla bilgi www.expforex.com

İşlemleri kopyalamak istediğiniz terminalde istemciyi kurun.

pathRead olarak herhangi bir etiket adını belirtin, örneğin "COPY". Bu, master terminal ile eşleşmelidir (iki terminali bağlamak için).

olarak herhangi bir etiket adını belirtin, örneğin "COPY". Bu, master terminal ile eşleşmelidir (iki terminali bağlamak için). İşlemleri kopyalamak istediğiniz terminalde master programını kurun.

pathWrite olarak herhangi bir etiket adını belirtin, örneğin "COPY". Bu, istemci terminal ile eşleşmelidir.

Yararlı Video:



ÖNEMLİ: KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLE OKUYUN!!!

Kopyalama programını kullanmadan önce algoritmanın doğru anlaşıldığından emin olun.

İşlemleri kopyalamak için yalnızca temiz bir grafikte kurun, ek göstergeler veya scriptler kullanmayın. Ayrı bir EURUSD grafiği kullanın.

Aynı veri dosyasını kullanan iki kopyalayıcı çiftini kurmayın. Eğer iki Master ve İstemci çifti kullanmak istiyorsanız, farklı veri dosyaları kullanın ( pathWrite - pathRead ).

- ). Bir fonksiyonun nasıl kullanıldığından emin değilseniz, web sitesindeki geri bildirim formu üzerinden sorunuzu gönderin: Copylot hakkında sorular

İşlem kopyalama hatalarının önüne geçmek için kopyalama programını üçüncü şahıslara devretmeyin.

Scalping stratejileri veya gecikmelerin ve yeniden fiyatlama olaylarının sık yaşandığı sunucularda kopyalayıcıyı kullanmayın.

Diğer Uzman Danışmanlarınızı ve göstergelerinizi dikkatlice inceleyin! Kopyalayıcı, işlemlerini yürütmek için küresel değişkenleri kullanır. Diğer bir Uzman Danışman küresel değişkenleri silerse, kopyalayıcı düzgün çalışmayacaktır.

Kopyalayıcı, kurulu olduğu grafiği kullanır, bu yüzden bu grafikte başka göstergeler ve scriptler çalıştırmayın.

Yeni bir sürüm yüklemeden önce, master ve istemcinin tüm işlemleri kapatmasını bekleyin!

ExtraButtons bloğunda, kopyalamayı tamamen durdurabilirsiniz (kopyalama, silme, değiştirme, takip eden stop, başabaş dahil) - StopTrading ;

bloğunda, kopyalamayı tamamen durdurabilirsiniz (kopyalama, silme, değiştirme, takip eden stop, başabaş dahil) - ; Yeni pozisyonlar ve emirler açmayı durdurabilir, ancak StopLoss ve TakeProfit kopyalamaya devam edebilir, pozisyonları değiştirme, silme ve kapatma işlemlerini sürdürebilirsiniz - Yalnızca Değiştir.

Nasıl Kurulur









İki terminalde Master ve İstemci olarak standart kopyalayıcı kurulumu









Varsayılan olarak, parametreleri değiştirmeden kopyalayıcıyı kurabilirsiniz ve işlemleri kopyalama hemen başlayacaktır.

Bilgisayarınıza iki terminal yükleyin. Sinyallerin alınacağı ve pozisyonların kopyalanacağı terminalde COPYLOT Master MT4 veya COPYLOT Master MT5 programımızı veya DEMO sürümünü indirin programımızı kurun. Pozisyonları ve sinyalleri kopyalamak istediğiniz terminalde COPYLOT İstemci MT4 veya COPYLOT İstemci MT5 kurun. MQL5 Market'ten nasıl kurulur? Master kopyalayıcı ile ilk terminali başlatın. Bu bir demo hesap, yatırımcı hesabı veya başka bir EA'nin kurulu olduğu gerçek hesap olabilir. İkinci terminali İstemci ile başlatın. Grafikte Uzman Danışmanları ayarlayın. Dikkat: Tek bir döviz çiftinin grafiğine EA'yı kurmanız yeterlidir; danışman varsayılan olarak tüm pozisyonları kopyalayacaktır. Tamamlandı: Kopyalayıcımız bir terminalden diğerine pozisyonları ve emirleri kopyalamaya başlayacaktır.













Eğer aynı anda birden fazla terminalden bir istemci hesabına kopyalama yapmanız gerekiyorsa, aşağıdaki adımları izleyin:

Farklı isimlere sahip klasörlerde terminalleri kurun, örneğin "MT4 Master 1", "MT4 Master 2", "MT4 Master 3" ve "MT4 İstemci 1". Tüm terminal etiketlerini yönetici olarak çalıştırın!!! Dosyada Master ve İstemci kopyalayıcısının ayrı dosyalarını bulacaksınız. İşlemlerin kopyalanacağı terminallerde COPYLOT Master MT4 veya COPYLOT Master MT5 kurun. İşlemlerin kopyalanacağı terminallerde COPYLOT İstemci MT4 veya COPYLOT İstemci MT5 kurun. Her master terminalde herhangi bir döviz çiftinden bir grafik açın. TF ve SIMGE önemli değildir. Örneğin, EURUSD Her master terminalde bir grafikte COPYLOT MASTER çalıştırın. Her master terminaldeki pathWrite alanına ayrı bir veri dosyası belirtin, örneğin: "copylot1", "copylot2", "copylot3", vb. İstemci terminalini başlatın ve master terminallerin sayısına uygun grafikleri açın. Her üç grafikte COPYLOT CLIENT'i ayarlayın ve pathRead alanında "copylot1", "copylot2", "copylot3" gibi master veri dosyalarımızı belirtin. ÖNEMLİ: Her grafiğin daha önce master terminallerde oluşturulmuş kendi veri dosyasına sahip olması gerekmektedir. Tüm Uzman Danışmanlarda "Uzman Danışmanların işlem yapmasına izin ver" işaretlendiğinden emin olun. Otomatik İşlem düğmesini etkinleştirin ve kopyalayıcımız hemen istemci hesabınıza kopyalamaya başlayacaktır.

















Eğer işlemlerinizi başka hesaplara aktarmanız veya işlemleri yönetip diğer hesaplara kopyalamanız gerekiyorsa, kopyalayıcımız sizin için idealdir. Kopyalayıcımız işlemlerinizi diğer hesaplara gecikme olmadan kopyalayabilir.



1 master hesaptan birden fazla istemci hesaba kopyalamak için aşağıdaki adımları izleyin:

Farklı isimlere sahip klasörlerde terminalleri kurun, örneğin "MT4 Master 1", "MT4 Master 2", "MT4 Master 3" ve "MT4 İstemci 1". Tüm terminal etiketlerini yönetici olarak çalıştırın!!! Dosyada Master ve İstemci kopyalayıcısının ayrı dosyalarını bulacaksınız. İşlemlerin kopyalanacağı terminallerde COPYLOT Master MT4 veya COPYLOT Master MT5 kurun. İşlemlerin kopyalanacağı terminallerde COPYLOT İstemci MT4 veya COPYLOT İstemci MT5 kurun. Master terminaldeki herhangi bir döviz çiftinin grafiğini açın. TF ve PARİTE önemli değildir. Örneğin, EURUSD. Master terminaldeki grafikte COPYLOT MASTER'i çalıştırın. Master terminaldeki pathWrite alanına ayrı bir veri dosyası belirtin, örneğin: "copylot1". İstemci terminallerini başlatın ve her terminalde bir grafik açın. Her grafikte COPYLOT İstemci'yi ayarlayın ve pathRead alanında "copylot1" veri dosyasını belirtin. Tüm Uzman Danışmanlarda "Uzman Danışmanın işlem yapmasına izin ver" işaretli olduğundan emin olun. Otomatik İşlem düğmesini etkinleştirin ve kopyalayıcımız işlemlerinizi hemen istemci hesabınıza kopyalamaya başlayacaktır.







İki farklı Uzman Danışmanı bir hesaptan farklı parametrelerle başka bir hesaba kopyalamanız gerekiyorsa, etiket ve büyü numaralarını ayarlayarak bu işlemi yapabilirsiniz.

Örneğin:

Uzman Danışman 1, 111 büyü numarasıyla pozisyonlar açıyor ve kârla işlem yapıyor; pozisyonlarını ikinci hesaba ayarları değiştirmeden (varsayılan olarak kopyalama) kopyalamamız gerekiyor.

Uzman Danışman 2, 222 büyü numarasıyla pozisyonlar açıyor ve zararla işlem yapıyor; pozisyonlarını ikinci hesaba ters yönde kopyalamamız gerekiyor (AL = SAT, SAT = AL).



İşlemlerin kopyalanacağı terminali açın. Pozisyonların kopyalanacağı terminalde:

İki ek grafik açın (kopyalayıcılarımızın kurulacağı yer). İlk grafikte, MASTER COPYLOT programımızı pathWrite = EA1 ve MagicToCopy = 111 parametreleriyle kurun. İkinci grafikte, MASTER COPYLOT programımızı pathWrite = EA2 ve MagicToCopy = 222 parametreleriyle kurun. Tüm Uzman Danışmanlarda "Uzman Danışmanın işlem yapmasına izin ver" işaretli olduğundan emin olun. Otomatik İşlem düğmesini etkinleştirin ve kopyalayıcımız işlemleri hemen istemci hesabınıza kopyalamaya başlayacaktır.

Pozisyonların kopyalanacağı terminali açın. Pozisyonların kopyalanacağı terminalde:

İki ek grafik açın (kopyalayıcılarımızın kurulacağı yer). İlk grafikte, CLIENT COPYLOT programımızı pathREAD = EA1 parametresiyle kurun. İkinci grafikte, CLIENT COPYLOT programımızı pathREAD = EA2 ve ReverseCopy = true parametreleriyle kurun. Tüm Uzman Danışmanlarda "Uzman Danışmanın işlem yapmasına izin ver" işaretli olduğundan emin olun. Otomatik İşlem düğmesini etkinleştirin ve kopyalayıcımız işlemleri hemen istemci hesabınıza kopyalamaya başlayacaktır.

Sonuç olarak, iki farklı Uzman Danışmanı farklı parametrelerle bir hesaba kopyalayacağız.





Master1 terminalinden CLIENT1 terminaline kopyalamanız ve ardından CLIENT1'den CLIENT2'ye kopyalamanız gerekiyorsa, şu adımları izleyin:

Terminal 1'den CLIENT1'e standart bir kopyalama devresi kurun, ardından:

İstemci terminalini açın,

Ek bir grafik açın MASTER COPYLOT programını pathWrite = Copy2 ve MagicToNotCopy = (123'ü kaldır) parametreleriyle kurun

Pozisyonları kopyalayacak olan CLIENT2 terminalini açın. İşlemlerin kopyalanacağı terminalde:

Grafik açın CLIENT COPYLOT programını pathREAD = Copy2 parametreleriyle kurun "Canlı işlem yapmaya izin ver" işaretini koyun

Sonuç olarak, " Master Terminal 1"den " Client Terminal 1"e ve ardından " Client Terminal 1"den " Client Terminal 2"ye kopyalama yapacağız.



Müşteri ayarları: Sinyaller nereye kopyalanacak



pathREAD/pathWrite: Mevcut pozisyonlar hakkındaki bilgilerin saklanacağı dosya yolu. Boşluk veya özel karakter kullanmayın.

Magic: Pozisyonları açıp kapatmak için kullanılan büyü numarasıdır. Sistemi birden fazla ana terminalde kullanmak için gereklidir.

PreFixSymbol: Müşterinin döviz çiftinin son ek sembolü. Kopyalama sırasında otomatik olarak tespit edilir.

ChangingNamesSymbols: Ana ve müşteri terminalleri arasındaki sembol adlarını değiştirmek için kullanılan parametre.

Sounds: Yeni pozisyonlar açıldığında müşteri terminalinde sesli sinyalleri açar.

Comentshow: Kopyalanan pozisyonların bulunduğu tabloyu grafikte gösterir.

NumberTryClose/NumberTryOpen: Pozisyonları kapatma ve açma girişimlerinin sayısını belirler.

Slippage: Pozisyon açılırken yürütme fiyatı ile talep edilen fiyat arasındaki farkı gösterir.

PricePointSlip: Ana terminal ve müşteri terminali arasındaki fiyat farkını belirlemek için kullanılır.

LotRiskFromMaster: Ana ve müşteri hesapları arasındaki risk oranını kullanarak lot büyüklüğünü belirler.

LotExp: Ana terminaldeki lot büyüklüğünü kopyalama sırasında ayarlayan katsayı.

Lot: Müşteri terminalinde açılacak pozisyonların lot büyüklüğü.

RiskLot: Dinamik lot (Autolot) işlevi için yüzde oranı.

RiskLotType: RiskLot seçeneği için risk hesaplama türünü tanımlar (serbest marj, bakiye, SL).

RiskRate: Hesap para biriminin dolara karşı olan kuru.

KoefLot: Müşteri terminalinde pozisyon açma oranını ayarlayan katsayı.

AdditionalLot: Ana lota ek olarak bir lot ekler veya çıkarır.

MinLott/MaxLott: Pozisyon açarken belirlenen minimum ve maksimum lot büyüklüğü.

CommentCopy (sadece MT4): Ana pozisyondaki yorumları kopyalar.

TakeProfitCopy/StopLossCopy: Ana hesapta belirlenen kar alma ve zarar durdur seviyelerini kopyalar.

CorrectSLTPbyMaster: Ana ve müşteri terminali arasındaki fiyat farkına göre SL/TP seviyelerini ayarlar.

MarketWatch: ECN hesaplar için pozisyon yönetimini etkinleştirir.

ReverseCopy: Ana terminaldeki pozisyonları tersine çevirerek (BUY → SELL ve tersi) kopyalar.

ReverseSLTP (sadece MT4): Ters pozisyonlarda Stop Loss ve Take Profit seviyelerini tersine çevirir.

PendingOrdersCopy: Bekleyen emirleri ana terminalden kopyalar.

PositionsCopy: Ana terminaldeki pozisyonları kopyalar.

PricePointSlip: Pozisyon kopyalama sırasında fiyat sapmalarını sınırlar.

TimeSecondSlip: Pozisyon kopyalama sırasında zaman sapmalarını sınırlar.

DeleteOrderbyMaster: Ana terminaldeki bekleyen emirler silindiğinde müşteri terminalindeki emirleri de siler.

ReopenPosAfterClose: Müşteri terminalindeki kapalı pozisyonları yeniden açar.

Rounding: Emir açarken veya düzenlerken fiyatları yuvarlar.

AutoRoundingGOLDSILVER: Altın ve gümüş işlemleri için fiyat yuvarlamasını etkinleştirir.

ProfitCopyOnly: Sadece kar getiren pozisyonları kopyalar.

OnlyProfitPips: Pozisyonların kopyalanması için gereken minimum kar miktarını ayarlar.

LossCopyOnly: Sadece zarar eden pozisyonları kopyalar.

OnlyLossPips: Pozisyonların kopyalanması için gereken maksimum zarar miktarını ayarlar.

NewTradeONLY: Sadece yeni açılan pozisyonları kopyalar.

FilterLotMin/FilterLotMax: Ana terminaldeki pozisyonlardan kopyalanacak minimum ve maksimum lot miktarını ayarlar.

SymbolToCopy: Kopyalanacak sembolleri tanımlar (örn. döviz çiftleri).

SymbolNotToCopy: Kopyalanmayacak sembolleri tanımlar.

PositionsToOrders (sadece MT4): Fiyat farkı belirli bir eşiği aştığında pozisyonları bekleyen emirlere dönüştürür.

SLEEPING: Kod yürütme arasında gecikme süresini milisaniye cinsinden ayarlar.

ClosePosbyMaster: Ana terminaldeki pozisyonlar kapatıldığında müşteri terminalindeki pozisyonları da kapatır.

TP_adjust/SL_adjust: Ana terminale kıyasla müşteri terminalinde kar al ve zarar durdur seviyelerini ayarlar.

My_STOPLOSS/My_TAKEPROFIT: Müşteri terminalinde özel Stop Loss ve Take Profit seviyeleri belirler.

VirtualStopLossTakeProfit (sadece MT4): Ana terminalde belirlenen stop seviyelerini gizler ve sanal olarak uygular.

TrailingStopUSE: Kopyalanan pozisyonlar için Trailing Stop işlevini etkinleştirir.

IfProfTrail: Pozisyon kar sağladıktan sonra Trailing Stop işlevini etkinleştirir.

Trailingstop: Trailing Stop ile mevcut fiyat arasındaki mesafeyi belirler.

TrailingStep: Trailing Stop işlevi etkinleştirildiğinde Stop Loss adımını belirler.

Breakeven: Pozisyon belirli bir kar elde ettiğinde zarar durdur seviyesini sıfır noktasına getirir.

MaxPosBySymbol/MaxOrderBySymbol/MaxSymboll: Kopyalanacak maksimum pozisyon, emir ve sembol sayısını ayarlar.

NumberPosbeforeCopy: Ana terminalde belirli bir sayıda pozisyon açıldıktan sonra müşteri terminaline kopyalamaya başlar.

TPWCM_Use: Ana terminalde pozisyon kapandıktan sonra müşteri terminalinde pozisyonların açık kalmasını sağlar.

TPWCM_TakeProfitWhenCloseMaster: Ana terminaldeki pozisyon kapandıktan sonra müşteri terminalinde kar alma seviyesini ayarlar.

TPWCM_TakeProfitOnlyToProfitZone: Kar alma seviyesini sadece kar bölgesinde ayarlar.

TPWCM_StopLossWhenCloseMaster: Ana terminalde pozisyon kapandıktan sonra müşteri terminalinde zarar durdur seviyesini ayarlar.

TPWCM_TrailingStopUSE: Ana terminalde pozisyon kapandıktan sonra Trailing Stop işlevini etkinleştirir.

TPWCM_IfProfTrail: Trailing Stop işlevini sadece kar bölgesinde etkinleştirir.

TPWCM_BreakEven: Ana terminalde pozisyon kapandıktan sonra müşteri terminalindeki pozisyonlarda sıfırlama işlevini etkinleştirir.

OIP_Order_Instead_Position: Ana terminaldeki pozisyonları müşteri terminalinde bekleyen emirlere dönüştürür.

OIP_TypeOrders: Bekleyen emirlerin türünü belirler (STOP veya LIMIT).

OIP_DistanceOIP: Bekleyen emirler için mesafeyi belirler.

LimitFor/LimitForLosses/LimitForProfits: Belli bir süre için kazanç ve kayıpları sınırlar.

Clients extra Delays: Müşteri terminalinde pozisyonların kopyalanmasında ek gecikmeleri yönetir.

Delay_Seconds_General: Sunucuya yapılan her istekte (açma, kapama, değiştirme) gecikme süresini belirler.





Ana Ayarlar. Sinyallerin kopyalanacağı yer



pathWrite : Mevcut pozisyonların/emirlerin kaydedileceği dosya yolunu belirtir. Yolun boşluk veya özel karakterler içermediğinden emin olun. Bu etiket, master ve müşteri terminalleri arasında bağlantı kurmak için kullanılır.

SymbolToCopy : Kopyalanacak sembolleri tanımlar. Eğer boş bırakılırsa, tüm semboller kopyalanır. Birden fazla sembol virgülle ayrılarak listelenebilir.

SymbolNOtToCopy : Kopyalanmaması gereken sembolleri belirtir. Eğer boş bırakılırsa, tüm semboller kopyalanır. Belirli sembolleri hariç tutmak için bu alanı kullanın.

typeToCopy : Kopyalanacak pozisyon türünü kontrol eder. Seçenekler: tüm pozisyonlar, sadece AL (BUY) veya sadece SAT (SELL).

CommentToTCopy : Belirli bir yorum içeren pozisyonları kopyalar. Eğer boş bırakılırsa, tüm pozisyonlar kopyalanır. Birden fazla yorum virgülle ayrılarak belirtilebilir.

CommentToNOTCopy : Belirli yorumlara sahip pozisyonların kopyalanmasını engeller. Eğer boş bırakılırsa, tüm pozisyonlar kopyalanır. Birden fazla yorum virgülle ayrılarak belirtilebilir.

MagicToCopy : Belirli bir büyü numarasına sahip pozisyonların kopyalanacağını belirler. Birden fazla büyü numarası virgülle ayrılarak belirtilebilir.

MagicStartToCopy : Büyü numarasının belirli bir rakamla başladığı pozisyonları kopyalar. Kopyalanacak büyü numaralarının ilk rakamını belirtin.

MagicToNOTCopy : Belirli büyü numaralarına sahip pozisyonların kopyalanmasını hariç tutar. Aynı hesapta kopyalamaya karşı koruma sağlar.

SLEEPING : Kopyalayıcı işlemlerinin arasında geçen süreyi milisaniye cinsinden ayarlar. Değer ne kadar küçükse, kopyalama o kadar hızlıdır, ancak daha fazla sistem kaynağı kullanılır.

ComentShow : Kopyalanan mevcut pozisyonların detaylarını gösteren bir tabloyu grafikte görüntüler.

OpenHour/OpenMinute, CloseHour/CloseMinute : Kopyalayıcının her gün çalışacağı zaman dilimini tanımlar.

STOPbyDD ve PercentDDMAX : Master hesabında belirli bir yüzdeye (PercentDDMAX) ulaşan veya bunu aşan zarar durumunda kopyalamayı durdurur. Büyük kayıplardan kaçınmak için kullanışlıdır.

StartbyDD ve PercentDDMIN : Master hesabında belirli bir yüzdeye (PercentDDMIN) ulaşan zarar durumunda kopyalamayı başlatır. Düşüşlerde işlem yapan stratejiler için kullanılır.

STOPbyOP ve PercentOPMIN : Master hesabında belirli bir yüzdeye (PercentOPMIN) ulaşan kâr durumunda kopyalamayı durdurur. Hedef kâra ulaşıldığında yeni pozisyonların kopyalanmasını önler.

STARTbyOP ve STARTPercentOPMIN : Master hesabında belirli bir yüzdeye (STARTPercentOPMIN) ulaşan kâr durumunda kopyalamayı başlatır.





Bağlantılar:



MT4 Copylot İstemci - MT4 terminaline kurulu kopyalayıcı istemci, işlemleri kopyalamak için kullanılır.

MT4 Copylot Master - MT4 terminaline kurulu kopyalayıcı master, işlemlerin kopyalanacağı yer.

MT5 Copylot İstemci - MT5 terminaline kurulu kopyalayıcı istemci, işlemleri kopyalamak için kullanılır.

MT5 Copylot Master - MT5 terminaline kurulu kopyalayıcı master, işlemlerin kopyalanacağı yer.

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COPYLOT programımız hakkında daha fazla bilgi www.expforex.com adresinde