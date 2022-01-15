Midnight Scalper'ı kopyala
İşlemlerim

Midnight Scalper'ı kopyala

15 Ocak 2022, 13:17
Nauris Zukas
Nauris Zukas
0
82
Pazardaki en yüksek puanlı gece yarısı yüzücülerinden birinden kopyalanan yeni EA oluşturma sürecine ilişkin ilk görüş. Piyasadaki en popüler Uzman Danışmanları kopyalama fikri hakkında daha fazla bilgi için orada okuyabilirsiniz: "En İyi Ticaret Robotlarını Kopyala".

 
#2022.01.11

Şimdi “Trading Robot” canlı ticaret test sürecine girdi...


... ve en iyi ticaret çiftlerini bulmak için analizler de devam ediyor.

 

#2022.01.13

Açıklamalar üzerinde çalışmaya başlıyorum. Bazı test resimleri oluşturulur...




#2022.01.14

Çeviri sürecinde...



#2022.01.16

"4you Trading Robots" markası altındaki bir sonraki ürün piyasaya çıktı!
Midnight Shark





*Kopyalanmış bir ticaret stratejisidir, kod değildir, bu nedenle programlar orijinal ile aynı değil benzer olacaktır.

**“MQL5.community Kullanım Koşulları” nedeniyle, kopyalanan EA'ların doğrudan adından söz edilemez.

#copy top algorithm most rated similar midnight scalper market