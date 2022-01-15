Midnight Scalper'ı kopyala

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Pazardaki en yüksek puanlı gece yarısı yüzücülerinden birinden kopyalanan yeni EA oluşturma sürecine ilişkin ilk görüş. Piyasadaki en popüler Uzman Danışmanları kopyalama fikri hakkında daha fazla bilgi için orada okuyabilirsiniz: "En İyi Ticaret Robotlarını Kopyala".
#2022.01.11
Şimdi “Trading Robot” canlı ticaret test sürecine girdi...
... ve en iyi ticaret çiftlerini bulmak için analizler de devam ediyor.
#2022.01.13
Açıklamalar üzerinde çalışmaya başlıyorum. Bazı test resimleri oluşturulur...#2022.01.14
Çeviri sürecinde...
"4you Trading Robots" markası altındaki bir sonraki ürün piyasaya çıktı!
#2022.01.11
Şimdi “Trading Robot” canlı ticaret test sürecine girdi...
... ve en iyi ticaret çiftlerini bulmak için analizler de devam ediyor.
#2022.01.13
Açıklamalar üzerinde çalışmaya başlıyorum. Bazı test resimleri oluşturulur...#2022.01.14
Çeviri sürecinde...
#2022.01.16
"4you Trading Robots" markası altındaki bir sonraki ürün piyasaya çıktı!
Midnight Shark
*Kopyalanmış bir ticaret stratejisidir, kod değildir, bu nedenle programlar orijinal ile aynı değil benzer olacaktır.
**“MQL5.community Kullanım Koşulları” nedeniyle, kopyalanan EA'ların doğrudan adından söz edilemez.