Midnight Scalper'ı kopyala

Şimdi “Trading Robot” canlı ticaret test sürecine girdi...







... ve en iyi ticaret çiftlerini bulmak için analizler de devam ediyor.





Açıklamalar üzerinde çalışmaya başlıyorum. Bazı test resimleri oluşturulur...











Çeviri sürecinde...



Pazardaki en yüksek puanlı gece yarısı yüzücülerinden birinden kopyalanan yeni EA oluşturma sürecine ilişkin ilk görüş. Piyasadaki en popüler Uzman Danışmanları kopyalama fikri hakkında daha fazla bilgi için orada okuyabilirsiniz: " En İyi Ticaret Robotlarını Kopyala ".#2022.01.11#2022.01.13#2022.01.14





#2022.01.16

"4you Trading Robots" markası altındaki bir sonraki ürün piyasaya çıktı!

Midnight Shark











*Kopyalanmış bir ticaret stratejisidir, kod değildir, bu nedenle programlar orijinal ile aynı değil benzer olacaktır.



**“MQL5.community Kullanım Koşulları” nedeniyle, kopyalanan EA'ların doğrudan adından söz edilemez.

